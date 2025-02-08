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Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:51 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/normandiya-neman-1998101556.html
Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая
Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая - РИА Новости, 08.02.2025
Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая
Потомок одного из летчиков авиаполка "Нормандия-Неман", который с 1943 по 1945 годы сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте, хотела РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:51:00+03:00
2025-02-08T04:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
франция
алексей мешков
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Потомок одного из летчиков авиаполка "Нормандия-Неман", который с 1943 по 1945 годы сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте, хотела бы приехать в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Одна из потомков летчиков "Нормандии-Неман" хотела бы приехать в Москву на празднование 9 Мая", - сообщил посол. Он напомнил, что одноименной ассоциации, занимающейся сохранением наследия Второй мировой войны во Франции, с 2022 году запрещено общаться с российской стороной. "Нашим друзьям из ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с нами и приглашать нас на мероприятия. А раньше мы это делали ежегодно. Они очень переживают, что их поставили в такое неудобное положение. Они понимают, сколько в том числе Россия сделала для увековечивания памяти летчиков "Нормандии-Неман". На личностном уровне, конечно, у нас связи с ассоциацией сохраняются, но запрет существует", - сказал посол. С 1943 по 1945 годы французский авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html
https://ria.ru/20250207/posolstvo-1998056764.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия, франция, алексей мешков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Франция, Алексей Мешков
Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая

Посол Мешков: потомок летчика "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские и французские летчики эскадрильи "Нормандия-Неман" рядом с самолетом в районе Курской дуги
Советские и французские летчики эскадрильи Нормандия-Неман рядом с самолетом в районе Курской дуги - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости
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Советские и французские летчики эскадрильи "Нормандия-Неман" рядом с самолетом в районе Курской дуги. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Потомок одного из летчиков авиаполка "Нормандия-Неман", который с 1943 по 1945 годы сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте, хотела бы приехать в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Одна из потомков летчиков "Нормандии-Неман" хотела бы приехать в Москву на празднование 9 Мая", - сообщил посол.
Дворец президента Туркмении в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы
Вчера, 22:07
Он напомнил, что одноименной ассоциации, занимающейся сохранением наследия Второй мировой войны во Франции, с 2022 году запрещено общаться с российской стороной.
"Нашим друзьям из ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с нами и приглашать нас на мероприятия. А раньше мы это делали ежегодно. Они очень переживают, что их поставили в такое неудобное положение. Они понимают, сколько в том числе Россия сделала для увековечивания памяти летчиков "Нормандии-Неман". На личностном уровне, конечно, у нас связи с ассоциацией сохраняются, но запрет существует", - сказал посол.
С 1943 по 1945 годы французский авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В посольстве России в Аргентине рассказали о подготовке к 80-летию Победы
Вчера, 14:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияФранцияАлексей Мешков
 
 
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