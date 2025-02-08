Потомок летчика полка "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая
Посол Мешков: потомок летчика "Нормандия-Неман" хочет посетить Москву на 9 Мая
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские и французские летчики эскадрильи "Нормандия-Неман" рядом с самолетом в районе Курской дуги
Советские и французские летчики эскадрильи "Нормандия-Неман" рядом с самолетом в районе Курской дуги. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Потомок одного из летчиков авиаполка "Нормандия-Неман", который с 1943 по 1945 годы сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте, хотела бы приехать в Москву на празднование 80-летия победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Одна из потомков летчиков "Нормандии-Неман" хотела бы приехать в Москву на празднование 9 Мая", - сообщил посол.
Он напомнил, что одноименной ассоциации, занимающейся сохранением наследия Второй мировой войны во Франции, с 2022 году запрещено общаться с российской стороной.
"Нашим друзьям из ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с нами и приглашать нас на мероприятия. А раньше мы это делали ежегодно. Они очень переживают, что их поставили в такое неудобное положение. Они понимают, сколько в том числе Россия сделала для увековечивания памяти летчиков "Нормандии-Неман". На личностном уровне, конечно, у нас связи с ассоциацией сохраняются, но запрет существует", - сказал посол.
С 1943 по 1945 годы французский авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.