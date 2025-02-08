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Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля - РИА Новости, 08.02.2025
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Надежные люди
 
12:54 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/moskvichi-1998131755.html
Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля
Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля - РИА Новости, 08.02.2025
Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля
Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:54:00+03:00
2025-02-08T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "С 10 по 23 февраля в столице пройдет акция по сбору подарков для участников специальной военной операции. Каждый желающий может поздравить их с Днём защитника Отечества", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что полезными подарками станут предметы личной гигиены, теплые вещи, чай и сладости. "Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут более чем в 50 городских пунктах. Это "Домики добра" на площадках проекта "Зима в Москве", штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе подчеркнули, что подготовить подарки к отправке помогут столичные волонтеры. Важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и с бирками.
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москва, сво
Надежные люди, Москва, СВО

Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля

© Фото : пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города МосквыПункты для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля в Москве
Пункты для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
"С 10 по 23 февраля в столице пройдет акция по сбору подарков для участников специальной военной операции. Каждый желающий может поздравить их с Днём защитника Отечества", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что полезными подарками станут предметы личной гигиены, теплые вещи, чай и сладости.
"Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут более чем в 50 городских пунктах. Это "Домики добра" на площадках проекта "Зима в Москве", штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе подчеркнули, что подготовить подарки к отправке помогут столичные волонтеры. Важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и с бирками.
 
Надежные людиМоскваСВО
 
 
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