https://ria.ru/20250208/moskvichi-1998131755.html

Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля

Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля - РИА Новости, 08.02.2025

Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля

Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:54:00+03:00

2025-02-08T12:54:00+03:00

2025-02-08T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москвичи смогут передать подарки участникам СВО к 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "С 10 по 23 февраля в столице пройдет акция по сбору подарков для участников специальной военной операции. Каждый желающий может поздравить их с Днём защитника Отечества", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что полезными подарками станут предметы личной гигиены, теплые вещи, чай и сладости. "Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут более чем в 50 городских пунктах. Это "Домики добра" на площадках проекта "Зима в Москве", штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе подчеркнули, что подготовить подарки к отправке помогут столичные волонтеры. Важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и с бирками.

https://ria.ru/20250207/gumpomosch-1998005821.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сво