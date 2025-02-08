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МЧС вывело всех людей из горящего здания Электрозавода в Москве
МЧС вывело всех людей из горящего здания Электрозавода в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
МЧС вывело всех людей из горящего здания Электрозавода в Москве
В помещениях административного здания на востоке Москвы, где произошел пожар, по предварительным данным, людей не осталось, всех вывели, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:40:00+03:00
2025-02-08T20:40:00+03:00
2025-02-08T20:51:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В помещениях административного здания на востоке Москвы, где произошел пожар, по предварительным данным, людей не осталось, всех вывели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Всех людей из здания вывели, никого в здании не осталось", - сказал собеседник агентства.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
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В помещениях здания на востоке Москвы, где произошел пожар, людей не осталось
В помещениях административного здания на востоке Москвы, где произошел пожар, людей не осталось, всех вывели, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-02-08T20:40
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пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС вывело всех людей из горящего здания Электрозавода в Москве
МЧС вывело всех людей из горящего здания Электрозавода на востоке Москвы