https://ria.ru/20250208/moskva-1998131129.html
В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций
В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций - РИА Новости, 08.02.2025
В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций
Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 2 тысяч электроподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопроса ЖКХ и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:46:00+03:00
2025-02-08T12:46:00+03:00
2025-02-08T12:46:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 2 тысяч электроподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопроса ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. "Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле. Регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.
https://ria.ru/20250207/moskva-1997983886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций
Бирюков: около двух тысяч электроподстанций отремонтируют в Москве в 2025 году
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 2 тысяч электроподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопроса ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
"Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы
находится на особом контроле. Регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.