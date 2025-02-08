https://ria.ru/20250208/moskva-1998131129.html

В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций

В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций - РИА Новости, 08.02.2025

В Москве отремонтируют около двух тысяч электроподстанций

Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 2 тысяч электроподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопроса ЖКХ и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:46:00+03:00

2025-02-08T12:46:00+03:00

2025-02-08T12:46:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в этом году около 2 тысяч электроподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопроса ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. "Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле. Регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

https://ria.ru/20250207/moskva-1997983886.html

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве