https://ria.ru/20250208/mizulina-1998136526.html

Мизулина заявила, что процедура сдачи ЕГЭ должна меняться

Мизулина заявила, что процедура сдачи ЕГЭ должна меняться - РИА Новости, 08.02.2025

Мизулина заявила, что процедура сдачи ЕГЭ должна меняться

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ)... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:42:00+03:00

2025-02-08T13:42:00+03:00

2025-02-08T13:42:00+03:00

общество

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) выразила мнение, что процедура сдачи ЕГЭ в России должна меняться. "Я думаю, что сама процедура ЕГЭ будет так или иначе меняться. Очень много непонимания того как формируются баллы по итогам ЕГЭ, очень много проблем вижу с самим порядком организации ЕГЭ. Очень много моментов, которые в тревожное психическое состояние вводят… Но самое главное, это та несправедливость, с которой сталкивается молодежь. А ведь самое важное завоевание ЕГЭ - это возможность для любого школьника из любого региона поступить в любой вуз. И это важно сохранять", - сказала Мизулина. Она отметила, что писем о сложностях при сдаче ЕГЭ в ее адрес приходит очень много. Идет давление учителей при выборе предметов для сдачи, многие школьники не могут добиться апелляции по итогам экзамена.

https://ria.ru/20250112/ege-1993384662.html

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общество, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета