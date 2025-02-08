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Дмитрий Любинский: Россия готова к диалогу со всеми силами Австрии

Дмитрий Любинский: Россия готова к диалогу со всеми силами Австрии - РИА Новости, 08.02.2025

Дмитрий Любинский: Россия готова к диалогу со всеми силами Австрии

На фоне коалиционных переговоров в Австрии сохраняется напряженная внутренняя ситуация, однако Россия готова к диалогу с любыми политическими силами, которые... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:00:00+03:00

2025-02-08T16:00:00+03:00

2025-02-08T16:00:00+03:00

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На фоне коалиционных переговоров в Австрии сохраняется напряженная внутренняя ситуация, однако Россия готова к диалогу с любыми политическими силами, которые придут к власти. Об этом, а также о ключевых вызовах для российской дипломатии в Вене, последствиях прекращения поставок российского газа в республику и сохранении исторической памяти в условиях ухудшения двусторонних отношений в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.– Какие основные вызовы стоят сегодня перед российскими дипломатами накануне их профессионального праздника? Как будете отмечать его в Вене?– Через несколько дней, 10 февраля, мы будем отмечать наш профессиональный праздник – День дипломатического работника. Эта дата, как известно, была выбрана неслучайно: на 10 февраля 1549 года приходится первое упоминание российского внешнеполитического ведомства, в то время именовавшегося Посольским приказом.Мы глубоко чтим знаменательную историю российской дипломатии. В этот день сотрудники наших дипмиссий в Вене по традиции совместно отдают дань памяти великим предшественникам – послам и посланникам Российской империи при Венском дворе – Александру Михайловичу Горчакову, Андрею Кирилловичу Разумовскому, Андрею Борисовичу Лобанову-Ростовскому, Павлу Алексеевичу Капнисту и многим другим.На протяжении всей богатейшей истории нашей страны российская дипслужба с успехом преодолевала любого рода вызовы и трудности. Так будет и впредь. Ее глубокие традиции и крепкие принципы, заложенные на этом пути, сохраняют свою актуальность и по сей день. Осознание необходимости строить внешнюю политику исходя из безусловного приоритета защиты и продвижения национальных интересов − ее главное правило и ключевой урок истории. Стремимся руководствоваться этим и в нашей повседневной работе.К серьезным вызовам, стоящим перед российской дипслужбой на современном этапе, прежде всего, относятся конвульсии стран коллективного Запада в попытке сохранения своего былого доминирования в мировых делах, "либеральный интервенционализм", подъем идей реваншизма и неонацизма, в том числе и в странах Европы, включая ревизионистские настроения в отношении итогов Второй мировой войны и другое. Многие из подобных опасных проявлений, к большому сожалению, имеют место и в псевдонейтральной Австрии. Наша задача – с задействованием всех имеющихся возможностей и в рамках мандата зарубежной дипмиссии противодействовать им.– Что вы думаете о текущих коалиционных переговорах в Австрии? Какие у вас ожидания от нового правительства в контексте возможных изменений в отношении к России? Готова ли российская сторона идти на контакт с новым правительством республики после его назначения? Не ощущается ли каких-либо изменений в настроениях австрийских политиков в отношении к России в свете прихода к власти Трампа?– Не хотел бы комментировать продолжающийся вот уже пятый месяц марафон формирования нового правительства и нынешний формат коалиционных переговоров в Австрии. Это внутреннее дело самих австрийцев. Могу лишь сказать, что уже рекордно затяжные консультации свидетельствуют о серьезных расхождениях во взглядах и принципиальных установках ведущих политических сил. И это, очевидно, не добавляет внутриполитической стабильности.В свою очередь, не перестаем повторять – Россия открыта и готова к диалогу со всеми прагматично настроенными политическими силами. Но только при одном условии: если это общение будет выстраиваться на конструктивной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе. Отнюдь не мы являлись инициатором обрушения всех механизмов двустороннего сотрудничества.В отношении возможности изменений подходов к нашей стране необходимо сперва дождаться приведения к присяге нового федерального правительства. Как бы то ни было, будем руководствоваться известной русской пословицей — судить не по словам, а по делам.Что же касается прихода к власти Дональда Трампа, то европейские элиты, как мне кажется, пребывают в состоянии шока и глубокой растерянности. Они заняли выжидательную позицию, с тревогой и настороженностью наблюдают за первыми весьма решительными шагами новой вашингтонской администрации.В Европе, очевидно, делали ставку на другого кандидата, и Вена здесь не исключение. Теперь же приходится спешно переобуваться и натужно заявлять о безусловной приверженности трансатлантической солидарности.Будем внимательно следить за тем, во что конкретно это будет выливаться на практике, и какие дополнительные сюрпризы могут быть уготованы экономикам недружественных нам европейских стран.– Вы ранее упоминали, что отношения между Россией и Австрией достигли низшей точки. Какие шаги могли бы помочь восстановить диалог? Какие контакты еще остались? Есть ли, на ваш взгляд, перспективы для их улучшения в ближайшем будущем?– Наши отношения с Австрией завели в тупик исключительно близорукие действия австрийского политруководства. Повторю, не мы были инициаторами деградации практически всего массива российско-австрийских связей. В каком объеме и насколько скоро сможет начаться их оздоровление, зависит только от Вены, ее способности проводить самостоятельную внешнеполитическую линию с учетом интересов граждан. Москва, со своей стороны, всегда проявляла и проявляет готовность к равноправному сотрудничеству. Но никого уговаривать мы не будем. Никаких иллюзий у нас нет.В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, фрагментарный и во многом формальный характер. В значительной степени сводятся к задаче обеспечения нормального функционирования российских представительств в Австрии, поскольку различного рода препоны строятся для нас властями буквально на каждом шагу. Во главу угла таких обсуждений нами неуклонно ставятся вопросы обеспечения безопасности. Если суммировать, то можно констатировать, что на сегодняшний день какая-либо повестка для политического диалога с Веной у нас по большому счету отсутствует.– Какие направления сотрудничества между Россией и Австрией остаются перспективными, несмотря на санкции и текущую политическую обстановку? Как вы оцениваете культурные связи между Россией и Австрией в нынешних условиях? Какие инициативы могут способствовать укреплению этих связей?– Наступивший 2025 год для всей нашей страны и, разумеется, для российской дипслужбы проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военно-мемориальная тематика традиционно является одним из важнейших направлений в нашей работе, а в нынешних условиях имеет особое значение.Считаю возможным отметить, что практическое взаимодействие с австрийскими властями по этому блоку вопросов можно в целом, как исключение, оценить со знаком "плюс". Австрия, в отличие от целого ряда печально известных европейских стран, ответственно подходит к выполнению своих обязательств по уходу и сохранению наших воинских захоронений и памятников времен первой и второй мировых войн. В 2024 году, к примеру, более чем на 10 захоронениях по нашей инициативе и обращениям посольства проведены полноценные ремонтно-восстановительные работы. Итоги плановых инспекций, которые сотрудники российских дипмиссий проводят ежегодно, показывают, что подавляющее большинство мемориалов поддерживаются в хорошем состоянии. В общем и целом, по крайней мере с теми сотрудниками, кто непосредственно вовлечен в эту работу, мы сходимся во мнении, что в вопросах исторической памяти политическим игрищам места нет.Не думаю, что уже настало время говорить об укреплении культурных связей. Укреплять практически нечего. Ушедший кабинет Карла Нехаммера над этим усердно потрудился. Полностью заморожено сотрудничество в сфере науки, школьных и студенческих обменов, гуманитарное взаимодействие в целом стало заложником политической конъюнктуры. Диалог по линии общественных структур также прекратился по указке австрийских властей, а значит не оправдал своего изначального предназначения. Такое положение дел не устраивает ни нас, ни здравомыслящую часть австрийского общества, а думающих за рамками западных мейнстримных медиа людей здесь отнюдь не мало. Здесь любят и ценят российских солистов, русскую культуру. И не в том ущербном виде, как ее пытаются выставлять российские иноагенты. Произведения великих классиков русской литературы, оперы, музыкального наследия в целом продолжают звучать на ведущих австрийских сценах, в том числе в рамках всемирно известного Зальцбургского фестиваля.Добавлю, что к нам все чаще обращаются австрийцы, которые хотят поддерживать, восстановить связи с нашей страной. Совсем недавно, к примеру, помогли наладить контакт местным ученым-археологам с коллегами из России. Регулярно направляем книги на немецком языке, которые нам передает венская благотворительная организация, в российские школы и вузы. Жизнь не стоит на месте. В конце 2024 года стартовала работа местного отделения Международного движения русофилов. Думающих людей трудно обмануть, они выбирают по совести и по сердцу, с большей охотой посещают культурные мероприятия, организуемые посольством и российским культурным центром в Вене. Весьма показателен также сохраняющийся и даже возрастающий спрос на курсы русского языка в РЦНК, особенно в последнее время.– Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия российская сторона планирует провести в Вене в рамках 80-летия Победы? И какова реакция австрийских властей на эти планы?– На 2025-й юбилейный год мы запланировали большую программу мероприятий, чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии. Приглашаем к участию в них и австрийскую сторону. Какая последует реакция от официальных властей — посмотрим, но с удовлетворением можем отметить, что профильные НПО и группы активистов нас обычно поддерживают.Буквально на днях стартовала целая серия наших мемориальных мероприятий в Маутхаузене. И нас приятно удивило отношение консульства в Москве, которое в сжатые сроки не только оформило бесплатные визы по нашему обращению родственникам жертв страшного концлагеря, но даже организовало их доставку домой. Не припомню ничего подобного за последние годы, и австрийские власти заверили нас, что эта практика может быть в подобных особых случаях продолжена.Крупная церемония запланирована нами на 30 марта в местечке Оберварт в федеральной земле Бургенланд, неподалеку от которого Красная Армия впервые вступила на территорию Австрии в 1945 году. Мы получили позитивную реакцию на направленные приглашения со стороны австрийского "Черного Креста", руководство которого примет участие в мероприятии. Приглашены также представители властей Бургенланда.Наряду с нашими традиционными акциями 9 мая ключевым событием станет годовщина освобождения Вены 13 апреля, когда мы проводим основное мероприятие у центрального памятника Советскому воину на Шварценбергплатц. На эту же знаменательную дату мы запланировали открытие показа уличной выставки редких архивных фотоматериалов на тему освобождения Вены (ее экспозиция продлится до 10 мая). Мы долго ждали согласование столичных властей и как раз в эти дни его получили. Сейчас прорабатываем технические детали проекта. Формат возможного участия австрийской стороны еще не обсуждался, но выставка в любом случае станет знаковым событием.Кроме того, также в апреле мы представим репринтное издание очерков по истории 4-й (24-й) гвардейской армии, прошедшей за годы Великой Отечественной войны боевой путь от Сталинграда до Вены. Оно выходит на русском, английском и немецком языках и включает редкие карты и другие архивные материалы по Венской операции.Наша программа мемориальных мероприятий охватывает целиком весь год, включая многие регионы Австрии. В частности, 15 апреля в Санкт-Пельтене состоится торжественное открытие памятной доски с именами советских воинов, погибших при освобождении города, в которой подтвердили участие представители местных властей. Их отклик оказался даже более конструктивным, чем можно было рассчитывать, скажем, еще год-два назад, учитывая непростую обстановку вокруг наших диппредставительств.Особое направление — взаимодействие на мемориальном треке с посольствами стран СНГ. Вена — одна из немногих европейских столиц, где представлены все государства постсоветского пространства, и большинство из них активно участвует в мемориальных акциях. В первую очередь это страны Центральной Азии, Армения, Азербайджан и, разумеется, Белоруссия. С ними у нас ведется плотный диалог, мы регулярно встречаемся и координируем совместные мероприятия.– Как вы оцениваете последствия прекращения поставок российского газа в Австрию с января 2025 года?– Австрийский концерн OMV в одностороннем порядке разорвал долгосрочные контракты с "Газпромом", тем самым положив конец полувековому взаимовыгодному сотрудничеству в газовой сфере и разрушив одну из несущих опор наших двусторонних связей.Напомню – в 1968 году Австрия стала первой страной Западной Европы, заключившей с СССР договор о поставках природного газа, который более полувека обеспечивал ее экономическое процветание и до последнего времени хоть как-то держал на плаву находящуюся в глубокой рецессии австрийскую экономику.Ответственность за решение о разрыве газовой кооперации, равно как за его последствия, полностью лежит на официальной Вене, которая своими же руками ломает фундамент собственной экономической стабильности. Именно ей отвечать перед собственным населением и бизнесом, мнение которых было проигнорировано в угоду ущербной политической конъюнктуре.Подчеркну, деструктивный отказ от российского сырья продиктован исключительно политической подоплекой и во многом навязан извне. В сказки о какой-либо экономической целесообразности даже здесь мало кто верит. Наша же страна вне всяких сомнений этот "развод" переживет.– Как вы оцениваете роль Австрии в Европейском Союзе, особенно в контексте ее политики в отношении России? Может ли Австрия сыграть роль посредника в улучшении отношений между Россией и ЕС?– За 30 лет членства в ЕС Австрия пыталась показывать себя едва ли не самым прилежным "учеником в классе", строго следуя в фарватере Брюсселя. Однако история австрийской евроинтеграции знает и другие эпизоды. Как раз на днях, 4 февраля исполнилось 25 лет со дня заключения коалиционного соглашения между Австрийской народной партией под председательством Шюсселя и Австрийской партией свободы Хайдера. За формирование правительства с участием "свободников" Австрия была подвергнута жесткой обструкции своими же "братьями-европейцами" по союзу, включая Германию, Францию и Великобританию. Видимо и поэтому, как видится, нынешние коалиционные переговоры проходят с такой осторожностью и с оглядкой на былой негативный опыт реакции Брюсселя.Говоря о дне сегодняшнем, остается констатировать, что своими действиями накануне и в ходе украинского кризиса Австрия уничтожила свою репутацию непредвзятого партнера или посредника. Вена не только безоговорочно, даже в ущерб себе, поддержала все санкции ЕС против России, но и активно призывает внерегиональные страны ужесточить политику в отношении Москвы. И в этом смысле Австрия на сегодня играет в ЕС роль надежной опоры и проверенного антироссийского рупора.Вена де-факто установила в отношении посольства, а также наших постпредств при международных организациях и ОБСЕ жесткую визовую блокаду, препятствуя осуществлению ротационных замен наших сотрудников. Более того, мы регулярно вынуждены заявлять протесты по фактам грубого нарушения Веной своих международно-правовых обязательств в качестве одной из штаб-квартир ООН, а также ОБСЕ. Расцениваем многочисленные случаи отказа в выдаче виз российским делегатам международных мероприятий на венской площадке как решительно неприемлемые и серьезно подрывающие ее авторитет и востребованность в нашем планировании.О каком посредничестве Австрии в улучшении отношений с ЕС на таком фоне может в принципе идти речь? Россия, как суверенное государство, самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику, руководствуясь исключительно национальными интересами и в строгом соответствии с международным правом. Ни в каких посреднических услугах Вены мы здесь не нуждаемся.– Какие усилия предпринимает российская дипломатия в Австрии для противодействия русофобским настроениям и дезинформации?– На протяжении последних лет посольство вынуждено преодолевать весьма жесткую и, по сути, тотальную информационную блокаду. За это время нам тем не менее удалось не только приспособиться к новым реалиям, но и научиться наступательно работать в этих непростых условиях. Существенно расширили присутствие посольства в цифровом пространстве, осваиваем новые форматы взаимодействия с аудиторией. Наладили связи с независимыми медиа не только в Австрии, но и в соседних немецкоязычных странах.На собственном опыте знаем, насколько австрийцы устали от русофобской заангажированности местных мейнстримных медиа. Фиксируем устойчивое увеличение просмотров, а также рост числа подписчиков в наших аккаунтах в соцсетях. О том, что эти усилия востребованы, свидетельствуют и многочисленные письма и комментарии, практически ежедневно поступающие в наш адрес. Через собственные информресурсы доносим подоплеку событий на Украине, объективную информацию о внешней и внутренней политике России.Отдельного упоминания заслуживает тема борьбы с нарушением принципов свободы СМИ в Австрии и, конкретно, задача обеспечения условий для профессиональной деятельности российских журналистов. Как известно, в соответствии с санкционной политикой ЕС на территории Альпийской республики действует запрет на вещание многих российских федеральных СМИ, таких как RT и Sputnik. Недавно под эти волюнтаристские санкции попало и ваше информагентство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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