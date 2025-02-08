https://ria.ru/20250208/kontrataka-1998142900.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье

Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 08.02.2025

Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:51:00+03:00

2025-02-08T14:51:00+03:00

2025-02-08T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

мирный

вооруженные силы украины

суджа

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника", — говорится в материале. Отмечается, что противнику нанесли поражение в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины. Российские военные продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области, подчеркнули в ведомстве.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 58 550 военнослужащих и 350 танков.

https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998061030.html

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, мирный, вооруженные силы украины, суджа