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Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 08.02.2025 (обновлено: 15:37 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kontrataka-1998142900.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье
Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 08.02.2025
Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:51:00+03:00
2025-02-08T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мирный
вооруженные силы украины
суджа
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника", — говорится в материале. Отмечается, что противнику нанесли поражение в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины. Российские военные продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области, подчеркнули в ведомстве.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 58 550 военнослужащих и 350 танков.
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998061030.html
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html
россия
курская область
мирный
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россия, курская область, мирный, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Мирный, Вооруженные силы Украины, Суджа
Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника", — говорится в материале.
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Отмечается, что противнику нанесли поражение в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.
Российские военные продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области, подчеркнули в ведомстве.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 58 550 военнослужащих и 350 танков.
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