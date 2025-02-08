https://ria.ru/20250208/kitay-1998108235.html

Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству

Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству - РИА Новости, 08.02.2025

Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству

Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться внешнему вмешательству, заявил помощник министра иностранных... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:57:00+03:00

2025-02-08T07:57:00+03:00

2025-02-08T07:57:00+03:00

в мире

китай

панама

сша

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться внешнему вмешательству, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия. "Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться вмешательству третьих сторон", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР. Дипломат выразил надежду, что "Панама устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение, исходя из общей ситуации в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов народов двух стран". Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Второго февраля Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html

https://ria.ru/20250208/kitay-1998107144.html

китай

панама

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, панама, сша, марко рубио, дональд трамп