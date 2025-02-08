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Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству - РИА Новости, 08.02.2025
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07:57 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/kitay-1998108235.html
Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству
Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству - РИА Новости, 08.02.2025
Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству
Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться внешнему вмешательству, заявил помощник министра иностранных... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:57:00+03:00
2025-02-08T07:57:00+03:00
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться внешнему вмешательству, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия. "Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться вмешательству третьих сторон", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР. Дипломат выразил надежду, что "Панама устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение, исходя из общей ситуации в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов народов двух стран". Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Второго февраля Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html
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в мире, китай, панама, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Китай, Панама, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Китай заявил, что отношения с Панамой не должны подвергаться вмешательству

МИД КНР: отношения Пекина и Панамы не должны подвергаться внешнему вмешательству

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться внешнему вмешательству, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение Панамы выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия.
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"Отношения Китая и Панамы никогда не были направлены против третьих сторон и не должны подвергаться вмешательству третьих сторон", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР.
Дипломат выразил надежду, что "Панама устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение, исходя из общей ситуации в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов народов двух стран".
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Второго февраля Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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07:37
 
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