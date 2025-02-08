https://ria.ru/20250208/izrail-1998126327.html

Израильские заложники прибыли на место их передачи МККК

Израильские заложники прибыли на место их передачи МККК - РИА Новости, 08.02.2025

Израильские заложники прибыли на место их передачи МККК

Новая группа израильских заложников прибыла на машине на место их передачи сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Дейр-эль-Балах в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:04:00+03:00

2025-02-08T12:04:00+03:00

2025-02-08T12:34:00+03:00

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ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Новая группа израильских заложников прибыла на машине на место их передачи сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, идет церемония подписания документов об освобождении и передаче между ХАМАС и МККК, сообщил в субботу ведущий прямую трансляцию освобождения заложников телеканал "Аль-Джазира".Автомобили Международного комитета Красного Креста прибыли заранее на место передачи в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, которое военное крыло палестинского движения ХАМАС "Кетаиб аль-Кассам" подготовило для отправки заложников, организовав плотное оцепление, чтобы предотвратить появление населения и давку вблизи заложников. Военное крыло ХАМАС на месте передачи также организовало демонстрацию всех видов стрелкового и отдельного тяжёлого вооружения, которые использовались в боях против израильской армии.Три израильских заложника - Эли Шараби, Ор Леви и гражданин ФРГ Охад Бен-Ами прибыли в машине, которая была встречена спецподразделением военного крыла ХАМАС. По информации телеканала, израильские танки доходили и до места, где проходит передача, а на востоке Дейр-эль-Балах шли бои. Пятая по счету передача заложников проходит в рамках первого этапа выполнения соглашения о прекращении огня, которое предусматривает освобождение 33 израильских заложников в течение 42 дней. в секторе Газа после 7 октября 2023 года. При этом 38 подлежащих освобождению заключенных - члены ХАМАС, а 30 - члены другого палестинского движения ФАТХ.В течение четырёх предыдущих этапов 13 израильских заключенных были обменены на 586 палестинских заключенных, десятки из которых были депортированы за границу. Как ожидается, в последующие этапы Израилю будут переданы ещё девять живых заложников и тела восьми погибших заложников.Как сообщило ранее движение ХАМАС, на свободу в обмен на трех заложников должны выйти 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненным срокам заключения, а 54 - к длительным срокам, 111 из них задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года. При этом 38 подлежащих освобождению заключенных - члены ХАМАС, а 30 - члены другого палестинского движения ФАТХ.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250208/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль