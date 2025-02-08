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В Ижевске ликвидировали открытый огонь в квартире в 18-этажном доме
В Ижевске ликвидировали открытый огонь в квартире в 18-этажном доме - РИА Новости, 08.02.2025
В Ижевске ликвидировали открытый огонь в квартире в 18-этажном доме
Открытый огонь в квартире в 18-этажном доме в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:12:00+03:00
2025-02-08T21:12:00+03:00
2025-02-08T21:12:00+03:00
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Открытый огонь в квартире в 18-этажном доме в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Ранее ведомство сообщило, что в 19.00 (18.00 мск) загорелась квартира на четвертом этаже 18-этажного дома на улице 8-я Подлесная в Ижевске. "В 19.30 (18.30 мск) ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожарные эвакуировали и спасли 13 человек, в том числе двух детей.
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ижевске ликвидировали открытый огонь в квартире в 18-этажном доме
В Ижевске ликвидировали открытый огонь в квартире в жилом доме, пострадавших нет