https://ria.ru/20250208/herson-1998151899.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:28:00+03:00
2025-02-08T16:28:00+03:00
2025-02-08T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250208/makeevka-1998150461.html
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы