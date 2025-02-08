https://ria.ru/20250208/frantsija-1998195152.html

Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк

Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк - РИА Новости, 08.02.2025

Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк

Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T21:26:00+03:00

2025-02-08T21:26:00+03:00

2025-02-08T21:26:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармов. "Женщина в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся за рулем автомобиля, врезалась… в танк времен Второй мировой войны, использовавшийся во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года", - говорится в сообщении агентства. Инцидент произошел в субботу около 6 часов утра (8.00 мск) в коммуне Льон-сюр-Мер в северном регионе Нормандия, передает Франс Пресс. Речь идет об инженерном танке Churchill AVRE, который принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии, участвовавшей в высадке в Нормандии в 1944 году, сказано в материале. Танк был подарен Франции британским генералом Ианом Харрисом и был установлен на западном выезде из коммуны около памятника Освобождения, передает Франс Пресс. По словам жандармов, машина, за рулем которой находилась виновница аварии, была сильно повреждена, однако с танком "все хорошо". Отмечается, что сама женщина также не пострадала.

https://ria.ru/20250120/peterburg-1994575512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, нормандия, франция