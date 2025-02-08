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Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк - РИА Новости, 08.02.2025
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21:26 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/frantsija-1998195152.html
Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк
Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк - РИА Новости, 08.02.2025
Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк
Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:26:00+03:00
2025-02-08T21:26:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармов. "Женщина в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся за рулем автомобиля, врезалась… в танк времен Второй мировой войны, использовавшийся во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года", - говорится в сообщении агентства. Инцидент произошел в субботу около 6 часов утра (8.00 мск) в коммуне Льон-сюр-Мер в северном регионе Нормандия, передает Франс Пресс. Речь идет об инженерном танке Churchill AVRE, который принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии, участвовавшей в высадке в Нормандии в 1944 году, сказано в материале. Танк был подарен Франции британским генералом Ианом Харрисом и был установлен на западном выезде из коммуны около памятника Освобождения, передает Франс Пресс. По словам жандармов, машина, за рулем которой находилась виновница аварии, была сильно повреждена, однако с танком "все хорошо". Отмечается, что сама женщина также не пострадала.
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в мире, авто, нормандия, франция
В мире, Авто, Нормандия, Франция
Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк

Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк времен Второй мировой войны

© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы
Французские жандармы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Французские жандармы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармов.
«
"Женщина в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся за рулем автомобиля, врезалась… в танк времен Второй мировой войны, использовавшийся во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года", - говорится в сообщении агентства.
Инцидент произошел в субботу около 6 часов утра (8.00 мск) в коммуне Льон-сюр-Мер в северном регионе Нормандия, передает Франс Пресс.
Речь идет об инженерном танке Churchill AVRE, который принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии, участвовавшей в высадке в Нормандии в 1944 году, сказано в материале. Танк был подарен Франции британским генералом Ианом Харрисом и был установлен на западном выезде из коммуны около памятника Освобождения, передает Франс Пресс.
По словам жандармов, машина, за рулем которой находилась виновница аварии, была сильно повреждена, однако с танком "все хорошо". Отмечается, что сама женщина также не пострадала.
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