Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк
Во Франции пьяная женщина-водитель врезалась в танк времен Второй мировой войны
© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы
© AP Photo / Christophe Ena
Французские жандармы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на севере Франции в танк времен Второй мировой войны, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармов.
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"Женщина в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся за рулем автомобиля, врезалась… в танк времен Второй мировой войны, использовавшийся во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года", - говорится в сообщении агентства.
Инцидент произошел в субботу около 6 часов утра (8.00 мск) в коммуне Льон-сюр-Мер в северном регионе Нормандия, передает Франс Пресс.
Речь идет об инженерном танке Churchill AVRE, который принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии, участвовавшей в высадке в Нормандии в 1944 году, сказано в материале. Танк был подарен Франции британским генералом Ианом Харрисом и был установлен на западном выезде из коммуны около памятника Освобождения, передает Франс Пресс.
По словам жандармов, машина, за рулем которой находилась виновница аварии, была сильно повреждена, однако с танком "все хорошо". Отмечается, что сама женщина также не пострадала.