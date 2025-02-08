Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998105220.html
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов - РИА Новости, 08.02.2025
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов
Власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:46:00+03:00
2025-02-08T06:46:00+03:00
финляндия
россия
северная карелия (финляндия)
петтери орпо
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20a28ea63f09c6d07a8d4512963b636a.png
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Для правительства (премьер-министра - ред.) Петтери Орпо, однако, приоритетом сейчас стали военные расходы, которые на текущий год запланированы в объеме 6,5 миллиарда евро, а на социальной сфере решено экономить. В бюджете на 2025 год урезаются расходы на здравоохранение, на поддержку безработных, на социальное страхование, на выплату пенсий - в целом экономия по сравнению с предыдущим годом составит 1,1 миллиарда евро", - сказал посол. По словам дипломата, нынешнее финское руководство, по сути, предлагает гражданам Финляндии "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны. Посол отметил, что социально-экономическая ситуация в Финляндии ухудшается, уровень безработицы к концу 2024 года составил 9%. Особенно страдают от безработицы восточные регионы страны, где она превышает 12%, а в приграничных с Россией муниципалитетах достигает 15-18%. По словам главы дипмиссии, печальный рекорд зафиксирован в регионе Северная Карелия - уровень безработицы среди молодежи составил 36,4% (+10% к прошлому году). Почти 900 тысяч финнов относятся к числу тех, кому угрожает бедность, добавил дипломат. "Надо отметить, что многие финны осознают серьезность ситуации. Социологические опросы показывают, что экономию правительства на социальных расходах более половины финнов считает ошибочным решением. Да и в целом нынешняя линия страны явно не вызывает у ее жителей оптимизма. Согласно одному из опросов, проведенному в октябре 2024 года, 58% населения согласно с мнением, что Финляндия движется неверным курсом", - подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998104045.html
https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998102982.html
финляндия
россия
северная карелия (финляндия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a2b857f1e2dcbf76b3ba68e730f662c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, северная карелия (финляндия), петтери орпо, павел кузнецов
Финляндия, Россия, Северная Карелия (Финляндия), Петтери Орпо, Павел Кузнецов
Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов

Посол Кузнецов: в Финляндии экономят на социальной сфере ради военных расходов

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Для правительства (премьер-министра - ред.) Петтери Орпо, однако, приоритетом сейчас стали военные расходы, которые на текущий год запланированы в объеме 6,5 миллиарда евро, а на социальной сфере решено экономить. В бюджете на 2025 год урезаются расходы на здравоохранение, на поддержку безработных, на социальное страхование, на выплату пенсий - в целом экономия по сравнению с предыдущим годом составит 1,1 миллиарда евро", - сказал посол.
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Финская экономика пытается выйти из рецессии, заявил посол России
06:22
По словам дипломата, нынешнее финское руководство, по сути, предлагает гражданам Финляндии "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны.
Посол отметил, что социально-экономическая ситуация в Финляндии ухудшается, уровень безработицы к концу 2024 года составил 9%. Особенно страдают от безработицы восточные регионы страны, где она превышает 12%, а в приграничных с Россией муниципалитетах достигает 15-18%. По словам главы дипмиссии, печальный рекорд зафиксирован в регионе Северная Карелия - уровень безработицы среди молодежи составил 36,4% (+10% к прошлому году). Почти 900 тысяч финнов относятся к числу тех, кому угрожает бедность, добавил дипломат.
"Надо отметить, что многие финны осознают серьезность ситуации. Социологические опросы показывают, что экономию правительства на социальных расходах более половины финнов считает ошибочным решением. Да и в целом нынешняя линия страны явно не вызывает у ее жителей оптимизма. Согласно одному из опросов, проведенному в октябре 2024 года, 58% населения согласно с мнением, что Финляндия движется неверным курсом", - подчеркнул Кузнецов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил российский паспорт гражданке Финляндии Александре Сеппеля - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса
05:49
 
ФинляндияРоссияСеверная Карелия (Финляндия)Петтери ОрпоПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала