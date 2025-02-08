Посол России рассказал, на чем экономят в Финляндии ради военных расходов
Посол Кузнецов: в Финляндии экономят на социальной сфере ради военных расходов
© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Финляндии экономят на социальной сфере ради увеличения военных расходов, финское руководство предлагает гражданам "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Для правительства (премьер-министра - ред.) Петтери Орпо, однако, приоритетом сейчас стали военные расходы, которые на текущий год запланированы в объеме 6,5 миллиарда евро, а на социальной сфере решено экономить. В бюджете на 2025 год урезаются расходы на здравоохранение, на поддержку безработных, на социальное страхование, на выплату пенсий - в целом экономия по сравнению с предыдущим годом составит 1,1 миллиарда евро", - сказал посол.
По словам дипломата, нынешнее финское руководство, по сути, предлагает гражданам Финляндии "затянуть пояса" во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны.
Посол отметил, что социально-экономическая ситуация в Финляндии ухудшается, уровень безработицы к концу 2024 года составил 9%. Особенно страдают от безработицы восточные регионы страны, где она превышает 12%, а в приграничных с Россией муниципалитетах достигает 15-18%. По словам главы дипмиссии, печальный рекорд зафиксирован в регионе Северная Карелия - уровень безработицы среди молодежи составил 36,4% (+10% к прошлому году). Почти 900 тысяч финнов относятся к числу тех, кому угрожает бедность, добавил дипломат.
"Надо отметить, что многие финны осознают серьезность ситуации. Социологические опросы показывают, что экономию правительства на социальных расходах более половины финнов считает ошибочным решением. Да и в целом нынешняя линия страны явно не вызывает у ее жителей оптимизма. Согласно одному из опросов, проведенному в октябре 2024 года, 58% населения согласно с мнением, что Финляндия движется неверным курсом", - подчеркнул Кузнецов.