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Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса - РИА Новости, 08.02.2025
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05:49 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998102982.html
Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса
Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса - РИА Новости, 08.02.2025
Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса
Финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:49:00+03:00
2025-02-08T05:49:00+03:00
россия
финляндия
павел кузнецов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран", - сказал посол. По словам главы дипмиссии, до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии около 600 миллионов евро в год, принося доходы местному торговому сектору и налоговые поступления. "Особенно чувствительно это ударило по компаниям и муниципалитетам Восточной Финляндии. Лишь 15% предпринимателей из этих регионов, согласно опросу, ожидают в ближайшем будущем улучшения деловой конъюнктуры", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250207/finlyandiya-1997990415.html
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россия, финляндия, павел кузнецов
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов
Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса

Кузнецов: финский бизнес не может компенсировать отсутствие туристов из России

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПавел Кузнецов
Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Павел Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран", - сказал посол.
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По словам главы дипмиссии, до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии около 600 миллионов евро в год, принося доходы местному торговому сектору и налоговые поступления.
"Особенно чувствительно это ударило по компаниям и муниципалитетам Восточной Финляндии. Лишь 15% предпринимателей из этих регионов, согласно опросу, ожидают в ближайшем будущем улучшения деловой конъюнктуры", - добавил дипломат.
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РоссияФинляндияПавел Кузнецов
 
 
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