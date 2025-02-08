https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998102982.html

Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса

Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса - РИА Новости, 08.02.2025

Посол России Кузнецов рассказал о проблемах финского гостиничного бизнеса

Финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T05:49:00+03:00

2025-02-08T05:49:00+03:00

2025-02-08T05:49:00+03:00

россия

финляндия

павел кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20a28ea63f09c6d07a8d4512963b636a.png

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран", - сказал посол. По словам главы дипмиссии, до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии около 600 миллионов евро в год, принося доходы местному торговому сектору и налоговые поступления. "Особенно чувствительно это ударило по компаниям и муниципалитетам Восточной Финляндии. Лишь 15% предпринимателей из этих регионов, согласно опросу, ожидают в ближайшем будущем улучшения деловой конъюнктуры", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250207/finlyandiya-1997990415.html

https://ria.ru/20250207/rossiya-1998012747.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, павел кузнецов