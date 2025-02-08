https://ria.ru/20250208/evropa-1998154615.html

В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой

В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой - РИА Новости, 08.02.2025

В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой

Президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой, заявил лидер крайне правой РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:42:00+03:00

2025-02-08T16:42:00+03:00

2025-02-08T16:42:00+03:00

в мире

европа

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дональд трамп

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виктор орбан

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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой, заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. "Мир стремительно меняется на наших глазах, и мы находимся на переднем крае этой трансформации. И поскольку президент Трамп открывает золотой век для Америки, мы должны спросить себя: готовы ли мы сделать то же самое в Европе? И ответ, как вы только что сказали, - да, мы сделаем Европу снова великой! Потому что мы - победители", - сказал Вилдерс, выступая на встрече правой фракции Европарламента "Патриоты за Европу" в Мадриде, трансляция велась онлайн. По его словам, о том, что правые силы - настоящие победители, свидетельствуют результаты выборов во многих странах Европы - Нидерландах, Венгрии, Австрии, Франции, Италии. "Волнительно наблюдать победу президента Трампа. Он действительно устроил политическое землетрясение в мире. И хотя мы можем не соглашаться во всем, что он делает и говорит, он приносит послание надежды после многих лет страданий, коррупции и обмана со стороны леволиберальных элит. Президент Трамп для нас как брат по оружию", - отметил нидерландский политик. Лозунг "Сделать Европу снова великой" (Make Europe Great Again) произошел от известного слогана президента США Дональда Трампа, в котором вместо Европы упоминается Америка. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.

https://ria.ru/20250208/rezhimy-1998147828.html

https://ria.ru/20250207/gaaga-1997945618.html

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в мире, европа, америка, сша, дональд трамп, герт вилдерс, виктор орбан, европарламент, нидерланды