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В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой - РИА Новости, 08.02.2025
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16:42 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/evropa-1998154615.html
В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой
В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой - РИА Новости, 08.02.2025
В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой
Президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой, заявил лидер крайне правой РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:42:00+03:00
2025-02-08T16:42:00+03:00
в мире
европа
америка
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дональд трамп
герт вилдерс
виктор орбан
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой, заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. "Мир стремительно меняется на наших глазах, и мы находимся на переднем крае этой трансформации. И поскольку президент Трамп открывает золотой век для Америки, мы должны спросить себя: готовы ли мы сделать то же самое в Европе? И ответ, как вы только что сказали, - да, мы сделаем Европу снова великой! Потому что мы - победители", - сказал Вилдерс, выступая на встрече правой фракции Европарламента "Патриоты за Европу" в Мадриде, трансляция велась онлайн. По его словам, о том, что правые силы - настоящие победители, свидетельствуют результаты выборов во многих странах Европы - Нидерландах, Венгрии, Австрии, Франции, Италии. "Волнительно наблюдать победу президента Трампа. Он действительно устроил политическое землетрясение в мире. И хотя мы можем не соглашаться во всем, что он делает и говорит, он приносит послание надежды после многих лет страданий, коррупции и обмана со стороны леволиберальных элит. Президент Трамп для нас как брат по оружию", - отметил нидерландский политик. Лозунг "Сделать Европу снова великой" (Make Europe Great Again) произошел от известного слогана президента США Дональда Трампа, в котором вместо Европы упоминается Америка. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
https://ria.ru/20250208/rezhimy-1998147828.html
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в мире, европа, америка, сша, дональд трамп, герт вилдерс, виктор орбан, европарламент, нидерланды
В мире, Европа, Америка, США, Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Виктор Орбан, Европарламент, Нидерланды
В Нидерландах призвали сделать Европу снова великой

Политик Вилдерс, по примеру Трампа и США, призвал сделать Европу снова великой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ГААГА, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Америке "золотой век", необходимо сделать то же самое для Европы, чтобы она вновь стала великой, заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс.
"Мир стремительно меняется на наших глазах, и мы находимся на переднем крае этой трансформации. И поскольку президент Трамп открывает золотой век для Америки, мы должны спросить себя: готовы ли мы сделать то же самое в Европе? И ответ, как вы только что сказали, - да, мы сделаем Европу снова великой! Потому что мы - победители", - сказал Вилдерс, выступая на встрече правой фракции Европарламента "Патриоты за Европу" в Мадриде, трансляция велась онлайн.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Нидерландах заявили о скором падении старых режимов в Европе
Вчера, 15:50
По его словам, о том, что правые силы - настоящие победители, свидетельствуют результаты выборов во многих странах Европы - Нидерландах, Венгрии, Австрии, Франции, Италии.
"Волнительно наблюдать победу президента Трампа. Он действительно устроил политическое землетрясение в мире. И хотя мы можем не соглашаться во всем, что он делает и говорит, он приносит послание надежды после многих лет страданий, коррупции и обмана со стороны леволиберальных элит. Президент Трамп для нас как брат по оружию", - отметил нидерландский политик.
Лозунг "Сделать Европу снова великой" (Make Europe Great Again) произошел от известного слогана президента США Дональда Трампа, в котором вместо Европы упоминается Америка.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
центр Гааги - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Посол России прокомментировал планы Нидерландов по антироссийским санкциям
7 февраля, 13:10
 
В миреЕвропаАмерикаСШАДональд ТрампГерт ВилдерсВиктор ОрбанЕвропарламентНидерланды
 
 
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