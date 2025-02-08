https://ria.ru/20250208/efimov-1998046301.html

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы построят школу на 1575 мест

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы построят школу на 1575 мест - РИА Новости, 08.02.2025

Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы построят школу на 1575 мест

Школу на 1575 мест в составе жилого комплекса начали строить в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:17:00+03:00

2025-02-08T13:17:00+03:00

2025-02-08T13:17:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Школу на 1575 мест в составе жилого комплекса начали строить в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Школа на 1575 мест будет состоять из двух блоков общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание отведут под младшие классы, а четырехэтажное – под средние и старшие. Каждый блок будет иметь отдельный вход, визуально объекты также разделят с помощью цветового решения и объемно-пространственных приемов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что учебное заведение появится по адресу Ленинградское шоссе, земельные участки 13 и 202, завершить работы планируют к 2027 году. После этого школа будет передана Москве.Помимо этого, в школе обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты - классы для изучения иностранных языков, физики, химии и других естественных наук. Для ребят подготовят лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и медиатеку.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что школу построят в рамках инвестиционного проекта, для этого город предоставил почти 4,7 гектара земли.

https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html

москва

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Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)