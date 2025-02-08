https://ria.ru/20250208/diplomatiya-1998107746.html

Французская дипломатия в кризисе, заявил посол России

Французская дипломатия в кризисе, заявил посол России - РИА Новости, 08.02.2025

Французская дипломатия в кризисе, заявил посол России

Французская дипломатия находится в кризисе, что ставит под вопрос эффективность ее работы в напряженном международном контексте, заявил РИА Новости посол России РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:47:00+03:00

2025-02-08T07:47:00+03:00

2025-02-08T07:47:00+03:00

россия

франция

украина

алексей мешков

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Французская дипломатия находится в кризисе, что ставит под вопрос эффективность ее работы в напряженном международном контексте, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Сегодня французская дипломатия переживает непростые времена, в том числе и дипломатический корпус", - ответил посол на вопрос, может ли, по его мнению, французская дипломатия сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. "Просто приведу один простой пример: вы знаете, у нас есть дипломаты со своим дипломатическим рангом, а есть госслужащие, которые являются государственными советниками. Вот мне на днях попалась биография одного из французских послов, где написано: "государственный советник 3-го класса, чрезвычайный и полномочной посол". То есть сейчас произошло объединение госслужбы во Франции, и дипломаты утратили свою дипломатическую идентичность", - сказал он. Мешков добавил, что не может сказать, как это скажется на эффективности работы французской дипломатии, так как это произошло совсем недавно. "Но если любой чиновник может сегодня претендовать на пост того же посла, надо посмотреть, насколько они будут эффективно работать", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998105220.html

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россия, франция, украина, алексей мешков