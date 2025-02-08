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США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику - РИА Новости, 08.02.2025
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01:01 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html
США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику
США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику - РИА Новости, 08.02.2025
США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику
Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:01:00+03:00
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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний показатель 2024 года, сообщила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум. "С 20 января - 10 964 человека: 8425 мексиканцев и 2539 представителей других национальностей", - сказала глава исполнительной власти. Представленные данные охватывают 18 дней с 20 января по 6 февраля. Президент Шейнбаум также сообщила, что ее администрация отправила в Гондурас несколько рейсов с мигрантами, депортированными администрацией президента США Дональда Трампа. В 2024 году правительство тогдашнего президента США Джо Байдена депортировало более 270 тысяч человек в 192 страны, что является самым высоким показателем с 2014 года. Из этого числа 87 298 человек были возвращены в Мексику. Таким образом, средний месячный показатель прошедшего года составлял 7275 человек.
https://ria.ru/20250203/meksika-1997171826.html
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в мире, сша, мексика, гондурас, дональд трамп, клаудия шейнбаум, джо байден
В мире, США, Мексика, Гондурас, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Джо Байден
США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику

Шейнбаум: США с приходом Трампа в 2,5 раза нарастили объем депортации в Мексику

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний показатель 2024 года, сообщила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.
"С 20 января - 10 964 человека: 8425 мексиканцев и 2539 представителей других национальностей", - сказала глава исполнительной власти.
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Мексика задействует военных для усиления границы с США
3 февраля, 18:55
Представленные данные охватывают 18 дней с 20 января по 6 февраля. Президент Шейнбаум также сообщила, что ее администрация отправила в Гондурас несколько рейсов с мигрантами, депортированными администрацией президента США Дональда Трампа.
В 2024 году правительство тогдашнего президента США Джо Байдена депортировало более 270 тысяч человек в 192 страны, что является самым высоким показателем с 2014 года. Из этого числа 87 298 человек были возвращены в Мексику. Таким образом, средний месячный показатель прошедшего года составлял 7275 человек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп подтвердил приостановку введения пошлин против Мексики
3 февраля, 18:47
 
В миреСШАМексикаГондурасДональд ТрампКлаудия ШейнбаумДжо Байден
 
 
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