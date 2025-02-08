https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html

США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику

США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику - РИА Новости, 08.02.2025

США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику

Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:01:00+03:00

2025-02-08T01:01:00+03:00

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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний показатель 2024 года, сообщила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум. "С 20 января - 10 964 человека: 8425 мексиканцев и 2539 представителей других национальностей", - сказала глава исполнительной власти. Представленные данные охватывают 18 дней с 20 января по 6 февраля. Президент Шейнбаум также сообщила, что ее администрация отправила в Гондурас несколько рейсов с мигрантами, депортированными администрацией президента США Дональда Трампа. В 2024 году правительство тогдашнего президента США Джо Байдена депортировало более 270 тысяч человек в 192 страны, что является самым высоким показателем с 2014 года. Из этого числа 87 298 человек были возвращены в Мексику. Таким образом, средний месячный показатель прошедшего года составлял 7275 человек.

https://ria.ru/20250203/meksika-1997171826.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997170435.html

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в мире, сша, мексика, гондурас, дональд трамп, клаудия шейнбаум, джо байден