США с приходом Трампа более чем вдвое нарастили объем депортации в Мексику
Шейнбаум: США с приходом Трампа в 2,5 раза нарастили объем депортации в Мексику
© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Правительство США с 20 января по 6 февраля депортировало в Мексику 10 964 человека, включая 2539 граждан других стран, что в 2,5 раза превышает средний показатель 2024 года, сообщила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.
"С 20 января - 10 964 человека: 8425 мексиканцев и 2539 представителей других национальностей", - сказала глава исполнительной власти.
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Представленные данные охватывают 18 дней с 20 января по 6 февраля. Президент Шейнбаум также сообщила, что ее администрация отправила в Гондурас несколько рейсов с мигрантами, депортированными администрацией президента США Дональда Трампа.
В 2024 году правительство тогдашнего президента США Джо Байдена депортировало более 270 тысяч человек в 192 страны, что является самым высоким показателем с 2014 года. Из этого числа 87 298 человек были возвращены в Мексику. Таким образом, средний месячный показатель прошедшего года составлял 7275 человек.
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