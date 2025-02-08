https://ria.ru/20250208/bezdomnye-1998125787.html

Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь

Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь - РИА Новости, 08.02.2025

Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:55:00+03:00

2025-02-08T11:55:00+03:00

2025-02-08T11:55:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания. "Правительству Российской Федерации совместно с учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250113/medpomosch-1993425002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин