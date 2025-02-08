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Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь - РИА Новости, 08.02.2025
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11:55 08.02.2025
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Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь
Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь - РИА Новости, 08.02.2025
Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:55:00+03:00
2025-02-08T11:55:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания. "Правительству Российской Федерации совместно с учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь

Путин поручил оказывать бездомным плановую медпомощь по месту их пребывания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля предусмотреть возможность оказания бездомным гражданам РФ плановой медпомощи по месту их пребывания.
"Правительству Российской Федерации совместно с учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
13 января, 10:34
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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