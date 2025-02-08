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Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать - РИА Новости, 08.02.2025
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23:20 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ahmedova-1998203315.html
Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать
Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать - РИА Новости, 08.02.2025
Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать
Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T23:20:00+03:00
2025-02-08T23:20:00+03:00
происшествия
александр бастрыкин
марина ахмедова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать. В пятницу в адрес главного редактора ИА "Регнум" начали поступать угрозы. Ахмедова заявляла, что поводом стала ее публикация о реакции на закрытие "Русского дома" в Баку, угрозы начали поступать на ее номер в ночь после публикации. В пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту. "Я дала первые показания по делу и пока ставлю его для себя на паузу - органы разберутся, кто мне угрожал, а я буду вести канал как обычно. Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого. Всем не надо это видеть. Я думаю, что люди, которые это пишут и говорят, уже мертвы внутри и даже не заметят, когда физически к ним придет смерть", - написала Ахмедова в своём Telegram-канале.
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происшествия, александр бастрыкин, марина ахмедова
Происшествия, Александр Бастрыкин, Марина Ахмедова
Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать

Главный редактор ИА "Регнум" Ахмедова дала первые показания по делу об угрозах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМарина Ахмедова
Марина Ахмедова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Марина Ахмедова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать.
В пятницу в адрес главного редактора ИА "Регнум" начали поступать угрозы. Ахмедова заявляла, что поводом стала ее публикация о реакции на закрытие "Русского дома" в Баку, угрозы начали поступать на ее номер в ночь после публикации. В пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту.
«
"Я дала первые показания по делу и пока ставлю его для себя на паузу - органы разберутся, кто мне угрожал, а я буду вести канал как обычно. Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого. Всем не надо это видеть. Я думаю, что люди, которые это пишут и говорят, уже мертвы внутри и даже не заметят, когда физически к ним придет смерть", - написала Ахмедова в своём Telegram-канале.
Марина Ахмедова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Главный редактор ИА "Регнум" прокомментировала поступающие ей угрозы
Вчера, 00:22
 
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