https://ria.ru/20250208/ahmedova-1998203315.html

Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать

Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать - РИА Новости, 08.02.2025

Главреду ИА "Регнум" Ахмедовой продолжают угрожать

Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T23:20:00+03:00

2025-02-08T23:20:00+03:00

2025-02-08T23:20:00+03:00

происшествия

александр бастрыкин

марина ахмедова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова сообщила, что дала показания по делу об угрозах в свой адрес, которые продолжают поступать. В пятницу в адрес главного редактора ИА "Регнум" начали поступать угрозы. Ахмедова заявляла, что поводом стала ее публикация о реакции на закрытие "Русского дома" в Баку, угрозы начали поступать на ее номер в ночь после публикации. В пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту. "Я дала первые показания по делу и пока ставлю его для себя на паузу - органы разберутся, кто мне угрожал, а я буду вести канал как обычно. Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого. Всем не надо это видеть. Я думаю, что люди, которые это пишут и говорят, уже мертвы внутри и даже не заметят, когда физически к ним придет смерть", - написала Ахмедова в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250208/ugrozy-1998091768.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, марина ахмедова