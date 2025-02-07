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Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава - РИА Новости, 07.02.2025
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
15:55 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/zhestyannikov-1998002624.html
Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава
Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава - РИА Новости, 07.02.2025
Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава
Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:55:00+03:00
2025-02-07T15:55:00+03:00
вологодская область
россия
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также дадут свои предложения по совершенствованию законодательства, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, где указывается, что для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС. "Обязательно обсудим инициативу Минздрава и дадим свои предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего кадровый потенциал здравоохранения", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что проблему обеспечения медицинскими кадрами необходимо решать. По его словам, механизмы закрепления должны быть стимулирующими. Так, например, в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова уже успешно действует ряд мер поддержки молодых врачей и фельдшеров, ведется целенаправленная работа по привлечению специалистов из других регионов. Председатель Заксобрания привел в пример, что за прошлый год в медучреждения региона привлечено 198 врачей, а вместе со средним медицинским персоналом – более 400 специалистов. "Самое важное, предусмотреть в новом законе такую маршрутизацию специалиста, чтобы он продолжал трудиться в отрасли здравоохранения, повышая свою квалификацию и, соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице. Например, начал работать по распределению в сельском ФАПе, после отработки перешел в Центральную районную больницу, далее, получив опыт, - в другие медицинские организации или органы управления здравоохранением", - написал Жестянников.
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россия, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава

Вологодские депутаты разработают предложения по инициативе Минздрава

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также дадут свои предложения по совершенствованию законодательства, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, где указывается, что для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС.
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"Обязательно обсудим инициативу Минздрава и дадим свои предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего кадровый потенциал здравоохранения", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он добавил, что проблему обеспечения медицинскими кадрами необходимо решать. По его словам, механизмы закрепления должны быть стимулирующими. Так, например, в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова уже успешно действует ряд мер поддержки молодых врачей и фельдшеров, ведется целенаправленная работа по привлечению специалистов из других регионов.
Председатель Заксобрания привел в пример, что за прошлый год в медучреждения региона привлечено 198 врачей, а вместе со средним медицинским персоналом – более 400 специалистов.
«
"Самое важное, предусмотреть в новом законе такую маршрутизацию специалиста, чтобы он продолжал трудиться в отрасли здравоохранения, повышая свою квалификацию и, соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице. Например, начал работать по распределению в сельском ФАПе, после отработки перешел в Центральную районную больницу, далее, получив опыт, - в другие медицинские организации или органы управления здравоохранением", - написал Жестянников.
 
Вологодская областьРоссияСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
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