https://ria.ru/20250207/zhestyannikov-1998002624.html

Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава

Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава - РИА Новости, 07.02.2025

Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава

Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:55:00+03:00

2025-02-07T15:55:00+03:00

2025-02-07T15:55:00+03:00

вологодская область

россия

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также дадут свои предложения по совершенствованию законодательства, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, где указывается, что для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС. "Обязательно обсудим инициативу Минздрава и дадим свои предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего кадровый потенциал здравоохранения", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что проблему обеспечения медицинскими кадрами необходимо решать. По его словам, механизмы закрепления должны быть стимулирующими. Так, например, в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова уже успешно действует ряд мер поддержки молодых врачей и фельдшеров, ведется целенаправленная работа по привлечению специалистов из других регионов. Председатель Заксобрания привел в пример, что за прошлый год в медучреждения региона привлечено 198 врачей, а вместе со средним медицинским персоналом – более 400 специалистов. "Самое важное, предусмотреть в новом законе такую маршрутизацию специалиста, чтобы он продолжал трудиться в отрасли здравоохранения, повышая свою квалификацию и, соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице. Например, начал работать по распределению в сельском ФАПе, после отработки перешел в Центральную районную больницу, далее, получив опыт, - в другие медицинские организации или органы управления здравоохранением", - написал Жестянников.

https://ria.ru/20250206/zhestyannikov-1997668104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей жестянников, георгий филимонов