Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава
Вологодские депутаты разработают предложения по инициативе Минздрава
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Инициативу Минздрава РФ о введении обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обсудят на Вологодчине, а также дадут свои предложения по совершенствованию законодательства, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, где указывается, что для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС.
"Обязательно обсудим инициативу Минздрава и дадим свои предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего кадровый потенциал здравоохранения", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он добавил, что проблему обеспечения медицинскими кадрами необходимо решать. По его словам, механизмы закрепления должны быть стимулирующими. Так, например, в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова уже успешно действует ряд мер поддержки молодых врачей и фельдшеров, ведется целенаправленная работа по привлечению специалистов из других регионов.
Председатель Заксобрания привел в пример, что за прошлый год в медучреждения региона привлечено 198 врачей, а вместе со средним медицинским персоналом – более 400 специалистов.
«
"Самое важное, предусмотреть в новом законе такую маршрутизацию специалиста, чтобы он продолжал трудиться в отрасли здравоохранения, повышая свою квалификацию и, соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице. Например, начал работать по распределению в сельском ФАПе, после отработки перешел в Центральную районную больницу, далее, получив опыт, - в другие медицинские организации или органы управления здравоохранением", - написал Жестянников.