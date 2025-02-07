На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского предоставить доступ к замороженным российским активам.
"Зеленский делает это лишь для себя, ему все мало", — пожаловался Ludger V.
"Пришло время ему наконец-то уйти в отставку. Трамп, поспеши!" — призвал Dieter L.
"Ему, похоже, явно этого недостаточно. После всех переданных миллиардов западными странами он теперь уже должен быть миллиардером", — пожаловался Frank B.
"Зеленскому следует принять участие в мирных переговорах, а не выдвигать все больше и больше требований", — указал Alexander K.
"Разве пропавших миллиардов недостаточно? Когда немцы и ЕС наконец-то проснутся и поймут, с кем они имеют дело", — резюмировала Carmen S.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.