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На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России - РИА Новости, 07.02.2025
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16:48 07.02.2025 (обновлено: 16:50 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1998017860.html
На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России
На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России - РИА Новости, 07.02.2025
На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского предоставить доступ к замороженным российским активам. РИА Новости, 07.02.2025
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россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
брюссель
euroclear
g7
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского предоставить доступ к замороженным российским активам."Зеленский делает это лишь для себя, ему все мало", — пожаловался Ludger V."Пришло время ему наконец-то уйти в отставку. Трамп, поспеши!" — призвал Dieter L."Ему, похоже, явно этого недостаточно. После всех переданных миллиардов западными странами он теперь уже должен быть миллиардером", — пожаловался Frank B."Зеленскому следует принять участие в мирных переговорах, а не выдвигать все больше и больше требований", — указал Alexander K."Разве пропавших миллиардов недостаточно? Когда немцы и ЕС наконец-то проснутся и поймут, с кем они имеют дело", — резюмировала Carmen S.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250207/hjccbz-1997967086.html
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россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, брюссель, euroclear, g7, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Брюссель, Euroclear, G7, Евросоюз, В мире

На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают требование Владимира Зеленского предоставить доступ к замороженным российским активам.
"Зеленский делает это лишь для себя, ему все мало", — пожаловался Ludger V.
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"Пришло время ему наконец-то уйти в отставку. Трамп, поспеши!" — призвал Dieter L.
"Ему, похоже, явно этого недостаточно. После всех переданных миллиардов западными странами он теперь уже должен быть миллиардером", — пожаловался Frank B.
"Зеленскому следует принять участие в мирных переговорах, а не выдвигать все больше и больше требований", — указал Alexander K.
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"Разве пропавших миллиардов недостаточно? Когда немцы и ЕС наконец-то проснутся и поймут, с кем они имеют дело", — резюмировала Carmen S.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийБрюссельEuroclearG7ЕвросоюзВ мире
 
 
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