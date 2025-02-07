https://ria.ru/20250207/zelenskij-1997933226.html
Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского
Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025
Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:35:00+03:00
2025-02-07T12:35:00+03:00
2025-02-07T12:35:00+03:00
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
андрей ермак
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном с будущем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. "Ермак сказал, что пока нет рамок для обсуждения этого вопроса, но Украина рассматривает стратегическое партнерство с США", - говорится в сообщении агентства. По слова Ермака, Киев хочет, чтобы США смотрели на него, "как на очень важного и очень интересного стратегического партнера в будущем".
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, в мире
США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, В мире
Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского
Ермак: Киев еще не обсуждал с США сделку по ресурсам, но хочет партнерства