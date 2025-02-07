https://ria.ru/20250207/zelenskij-1997933226.html

Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского

Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025

Киев хочет стратегического партнерства с США, заявили в офисе Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:35:00+03:00

2025-02-07T12:35:00+03:00

2025-02-07T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном с будущем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. "Ермак сказал, что пока нет рамок для обсуждения этого вопроса, но Украина рассматривает стратегическое партнерство с США", - говорится в сообщении агентства. По слова Ермака, Киев хочет, чтобы США смотрели на него, "как на очень важного и очень интересного стратегического партнера в будущем".

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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киев

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сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, в мире