https://ria.ru/20250207/zaschita-1997860528.html

Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания

Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания - РИА Новости, 07.02.2025

Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания

Защита соучастника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, заявлявшего о наличии у него онкологического заболевания, просила... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:12:00+03:00

2025-02-07T02:12:00+03:00

2025-02-07T02:12:00+03:00

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хабаровск

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита соучастника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, заявлявшего о наличии у него онкологического заболевания, просила освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровью, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Апелляция и кассация оставили приговор в силе. Кадыров на заседании в кассационном суде сообщал, что у него "вторая стадия рака". Фургал пояснял, что у Кадырова рак легкого. "Вопреки доводам защитников назначенное Кадырову М.Ф. наказание как за совершенное им преступление, так и на основании части 5 статьи 74, статьи 70 УК РФ является справедливым и отвечает целям, определенным частью 2 статьи 43 УК РФ, от его отбывания он в силу положений части 2 статьи 81 УК РФ не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание", - говорится в материалах суда. Уточняется, что суд первой инстанции проверял версию о непричастности Кадырова к преступлению и о наличии у него алиби. В суде допрашивался как сам подсудимый, отрицавший свою вину, так и его сестра и соседка, исследовались копия его трудовой книжки, его личная карточка и сведения из Пенсионного фонда РФ. "Проверяя показания вышеуказанных лиц, председательствующим не было установлено обстоятельств, связанных с рассматриваемыми событиями, в связи с чем оснований для их исследования с участием присяжных заседателей не имелось", - отмечается в решении.

https://ria.ru/20241220/furgal-1990314425.html

https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html

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Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровск, сергей фургал