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Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания - РИА Новости, 07.02.2025
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02:12 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/zaschita-1997860528.html
Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания
Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания - РИА Новости, 07.02.2025
Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания
Защита соучастника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, заявлявшего о наличии у него онкологического заболевания, просила... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:12:00+03:00
2025-02-07T02:12:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
хабаровск
сергей фургал
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита соучастника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, заявлявшего о наличии у него онкологического заболевания, просила освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровью, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Апелляция и кассация оставили приговор в силе. Кадыров на заседании в кассационном суде сообщал, что у него "вторая стадия рака". Фургал пояснял, что у Кадырова рак легкого. "Вопреки доводам защитников назначенное Кадырову М.Ф. наказание как за совершенное им преступление, так и на основании части 5 статьи 74, статьи 70 УК РФ является справедливым и отвечает целям, определенным частью 2 статьи 43 УК РФ, от его отбывания он в силу положений части 2 статьи 81 УК РФ не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание", - говорится в материалах суда. Уточняется, что суд первой инстанции проверял версию о непричастности Кадырова к преступлению и о наличии у него алиби. В суде допрашивался как сам подсудимый, отрицавший свою вину, так и его сестра и соседка, исследовались копия его трудовой книжки, его личная карточка и сведения из Пенсионного фонда РФ. "Проверяя показания вышеуказанных лиц, председательствующим не было установлено обстоятельств, связанных с рассматриваемыми событиями, в связи с чем оснований для их исследования с участием присяжных заседателей не имелось", - отмечается в решении.
https://ria.ru/20241220/furgal-1990314425.html
https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровск, сергей фургал
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Хабаровск, Сергей Фургал
Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания

Защита соучастника Фургала хотела его освобождения от наказания из-за болезни

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИнспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы
Инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита соучастника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, заявлявшего о наличии у него онкологического заболевания, просила освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровью, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден на 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Апелляция и кассация оставили приговор в силе.
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Кадыров на заседании в кассационном суде сообщал, что у него "вторая стадия рака". Фургал пояснял, что у Кадырова рак легкого.
"Вопреки доводам защитников назначенное Кадырову М.Ф. наказание как за совершенное им преступление, так и на основании части 5 статьи 74, статьи 70 УК РФ является справедливым и отвечает целям, определенным частью 2 статьи 43 УК РФ, от его отбывания он в силу положений части 2 статьи 81 УК РФ не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание", - говорится в материалах суда.
Уточняется, что суд первой инстанции проверял версию о непричастности Кадырова к преступлению и о наличии у него алиби. В суде допрашивался как сам подсудимый, отрицавший свою вину, так и его сестра и соседка, исследовались копия его трудовой книжки, его личная карточка и сведения из Пенсионного фонда РФ.
"Проверяя показания вышеуказанных лиц, председательствующим не было установлено обстоятельств, связанных с рассматриваемыми событиями, в связи с чем оснований для их исследования с участием присяжных заседателей не имелось", - отмечается в решении.
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