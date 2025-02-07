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На Украине назначили нового замминистра обороны - РИА Новости, 07.02.2025
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17:39 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/zamministra-1998033395.html
На Украине назначили нового замминистра обороны
На Украине назначили нового замминистра обороны - РИА Новости, 07.02.2025
На Украине назначили нового замминистра обороны
Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:39:00+03:00
2025-02-07T17:39:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, новым заместителем министра обороны страны, заявил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Зеленский ранее в пятницу уволил Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины. "Кабинетом министров Украины Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его данным, новым заместителем министра обороны также назначена Валерия Чуркина, заместителем министра социальной политики – Владимир Василенко, государственным секретарем кабинета министров – Александр Ярема, первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов – Владимир Бучка.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине назначили нового замминистра обороны

Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Мойсюка новым замминистра обороны

© AP Photo / Olivier MatthysЕвгений Мойсюк
Евгений Мойсюк - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Евгений Мойсюк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, новым заместителем министра обороны страны, заявил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Зеленский ранее в пятницу уволил Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.
«
"Кабинетом министров Украины Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его данным, новым заместителем министра обороны также назначена Валерия Чуркина, заместителем министра социальной политики – Владимир Василенко, государственным секретарем кабинета министров – Александр Ярема, первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов – Владимир Бучка.
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