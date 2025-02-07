https://ria.ru/20250207/zamministra-1998033395.html

На Украине назначили нового замминистра обороны

На Украине назначили нового замминистра обороны - РИА Новости, 07.02.2025

На Украине назначили нового замминистра обороны

Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:39:00+03:00

2025-02-07T17:39:00+03:00

2025-02-07T17:39:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, новым заместителем министра обороны страны, заявил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Зеленский ранее в пятницу уволил Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины. "Кабинетом министров Украины Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его данным, новым заместителем министра обороны также назначена Валерия Чуркина, заместителем министра социальной политики – Владимир Василенко, государственным секретарем кабинета министров – Александр Ярема, первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов – Владимир Бучка.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972492368.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины