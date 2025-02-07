В Якутии задержали иностранца, обманувшего россиянок на 9,1 миллиона рублей
В Якутии задержали члена преступной группы, выманившей у 5 россиянок 9,1 млн руб
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 фев - РИА Новости. Гражданин иностранного государства в составе преступной группы обманул пятерых россиянок на более чем 9 миллионов рублей, он содержится под стражей в Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что 24-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо в крупном размере.
По версии следствия, в России обвиняемый вошел в состав организованной группы, члены которой выполняли определенные функции. Так, "скамеры" знакомились в различных соцсетях с женщинами и убеждали их в романтических чувствах, в последующем сообщали о направлении посылок с подарками, денежных переводов, автомобиля, желании приехать для личного знакомства. Они убеждали потерпевших в том, что для получения посылки нужно оплатить госпошлину, таможенный сбор, или же предлагали перевести средства для узаконивания направленных денежных переводов, доставки автомобиля, оплатить проезд.
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"Обвиняемый, выполняя функции "дроповода", обеспечивал перевод поступающих от потерпевших средств на банковские карты, подконтрольные членам организованной группы. Всего таким образом у пяти жительниц различных регионов России, в том числе Республики Саха (Якутия), похищено путем обмана более 9,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу... Обвиняемый в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан в Калужской области, в настоящее время содержится под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)", - рассказали в прокуратуре.
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