https://ria.ru/20250207/zaderzhanie-1998052614.html

В Якутии задержали иностранца, обманувшего россиянок на 9,1 миллиона рублей

В Якутии задержали иностранца, обманувшего россиянок на 9,1 миллиона рублей - РИА Новости, 07.02.2025

В Якутии задержали иностранца, обманувшего россиянок на 9,1 миллиона рублей

Гражданин иностранного государства в составе преступной группы обманул пятерых россиянок на более чем 9 миллионов рублей, он содержится под стражей в Якутии,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:34:00+03:00

2025-02-07T18:34:00+03:00

2025-02-07T18:35:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

республика саха (якутия)

мошенничество

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ЯКУТСК, 7 фев - РИА Новости. Гражданин иностранного государства в составе преступной группы обманул пятерых россиянок на более чем 9 миллионов рублей, он содержится под стражей в Якутии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что 24-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо в крупном размере. По версии следствия, в России обвиняемый вошел в состав организованной группы, члены которой выполняли определенные функции. Так, "скамеры" знакомились в различных соцсетях с женщинами и убеждали их в романтических чувствах, в последующем сообщали о направлении посылок с подарками, денежных переводов, автомобиля, желании приехать для личного знакомства. Они убеждали потерпевших в том, что для получения посылки нужно оплатить госпошлину, таможенный сбор, или же предлагали перевести средства для узаконивания направленных денежных переводов, доставки автомобиля, оплатить проезд. "Обвиняемый, выполняя функции "дроповода", обеспечивал перевод поступающих от потерпевших средств на банковские карты, подконтрольные членам организованной группы. Всего таким образом у пяти жительниц различных регионов России, в том числе Республики Саха (Якутия), похищено путем обмана более 9,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу... Обвиняемый в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан в Калужской области, в настоящее время содержится под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)", - рассказали в прокуратуре.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984887671.html

россия

калужская область

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, калужская область, республика саха (якутия), мошенничество