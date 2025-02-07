https://ria.ru/20250207/zabaykale-1997948303.html
Товары Забайкалья выведут на маркетплейсы под единым брендом
Товары Забайкалья выведут на маркетплейсы под единым брендом - РИА Новости, 07.02.2025
Товары Забайкалья выведут на маркетплейсы под единым брендом
Товары Забайкальского края представят на маркетплейсах в разделе "Создано в России" под единым брендом "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:34:00+03:00
2025-02-07T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Товары Забайкальского края представят на маркетплейсах в разделе "Создано в России" под единым брендом "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова отметила, что присутствие местных товаров на маркетплейсах очень важно, потому что это один из способов популяризации продукции, повышения ее узнаваемости за пределами родного региона. Она добавила, что сейчас на платформах представлено четыре забайкальских товара. В процессе размещения – компания, занимающаяся дикоросами. Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Елена Артемьева также подчеркнула, что для выхода на маркетплейсы нужны продукты питания, чей срок хранения будет длительным. Бренд "Произведено в Забайкалье" запустили в регионе 4 марта 2024 года по поручению губернатора края Александра Осипова.
https://ria.ru/20250207/biznes-1997933103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, александр осипов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Александр Осипов
Товары Забайкалья выведут на маркетплейсы под единым брендом
Забайкальские товары появятся на маркетплейсах под единым брендом
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Товары Забайкальского края представят на маркетплейсах в разделе "Создано в России" под единым брендом "Произведено в Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова отметила, что присутствие местных товаров на маркетплейсах очень важно, потому что это один из способов популяризации продукции, повышения ее узнаваемости за пределами родного региона.
Она добавила, что сейчас на платформах представлено четыре забайкальских товара. В процессе размещения – компания, занимающаяся дикоросами.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Елена Артемьева также подчеркнула, что для выхода на маркетплейсы нужны продукты питания, чей срок хранения будет длительным.
Бренд "Произведено в Забайкалье" запустили в регионе 4 марта 2024 года по поручению губернатора края Александра Осипова
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