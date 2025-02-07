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Первый проект запущен в Арктической зоне Югры - РИА Новости, 07.02.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:15 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/yugra-1998071268.html
Первый проект запущен в Арктической зоне Югры
Первый проект запущен в Арктической зоне Югры - РИА Новости, 07.02.2025
Первый проект запущен в Арктической зоне Югры
Хлебопекарня в отдаленном югорском поселке Игрим стала первым запущенным проектом в Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:15:00+03:00
2025-02-07T20:15:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
березовский район
россия
экономика
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Хлебопекарня в отдаленном югорском поселке Игрим стала первым запущенным проектом в Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. "Компания ООО "СЕВЕРОВ", специализирующаяся на производстве хлебобулочных изделий, открыла производство и запустила линейку хлебобулочных изделий по программе "Резидент". Резидентом приобретено хлебопекарное оборудование (печь подовая), открыт розничный магазин по реализации хлебобулочных изделий населению. В рамках проекта резидентом планируется создать 18 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Управляющей компанией Арктической зоны РФ на территории автономного округа выступает Фонд развития Югры. На сегодняшний день резидентами Арктической зоны идет реализация проектов по строительству объектов промышленной инфраструктуры в Белоярском районе, а также по строительству многоквартирного жилого дома и созданию судоремонтного предприятия в Березовском районе. Белоярский и Березовский районы Югры соответствуют территориям с особенностями, прописанным в Стратегии развития Арктической зоны, в том числе отличаются низкой плотностью населения, высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц.
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березовский район, россия, экономика, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Березовский район, Россия, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ
Первый проект запущен в Арктической зоне Югры

Первым проектом в Арктической зоне Югры стала хлебопекарня в поселке Игрим

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвежий хлеб
Свежий хлеб - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Хлебопекарня в отдаленном югорском поселке Игрим стала первым запущенным проектом в Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры.
«
"Компания ООО "СЕВЕРОВ", специализирующаяся на производстве хлебобулочных изделий, открыла производство и запустила линейку хлебобулочных изделий по программе "Резидент". Резидентом приобретено хлебопекарное оборудование (печь подовая), открыт розничный магазин по реализации хлебобулочных изделий населению. В рамках проекта резидентом планируется создать 18 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Управляющей компанией Арктической зоны РФ на территории автономного округа выступает Фонд развития Югры. На сегодняшний день резидентами Арктической зоны идет реализация проектов по строительству объектов промышленной инфраструктуры в Белоярском районе, а также по строительству многоквартирного жилого дома и созданию судоремонтного предприятия в Березовском районе.
Белоярский и Березовский районы Югры соответствуют территориям с особенностями, прописанным в Стратегии развития Арктической зоны, в том числе отличаются низкой плотностью населения, высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругБерезовский районРоссияЭкономикаХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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