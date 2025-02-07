https://ria.ru/20250207/yugra-1998071268.html

Первый проект запущен в Арктической зоне Югры

Первый проект запущен в Арктической зоне Югры - РИА Новости, 07.02.2025

Первый проект запущен в Арктической зоне Югры

Хлебопекарня в отдаленном югорском поселке Игрим стала первым запущенным проектом в Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:15:00+03:00

2025-02-07T20:15:00+03:00

2025-02-07T20:15:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

россия

экономика

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Хлебопекарня в отдаленном югорском поселке Игрим стала первым запущенным проектом в Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. "Компания ООО "СЕВЕРОВ", специализирующаяся на производстве хлебобулочных изделий, открыла производство и запустила линейку хлебобулочных изделий по программе "Резидент". Резидентом приобретено хлебопекарное оборудование (печь подовая), открыт розничный магазин по реализации хлебобулочных изделий населению. В рамках проекта резидентом планируется создать 18 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Управляющей компанией Арктической зоны РФ на территории автономного округа выступает Фонд развития Югры. На сегодняшний день резидентами Арктической зоны идет реализация проектов по строительству объектов промышленной инфраструктуры в Белоярском районе, а также по строительству многоквартирного жилого дома и созданию судоремонтного предприятия в Березовском районе. Белоярский и Березовский районы Югры соответствуют территориям с особенностями, прописанным в Стратегии развития Арктической зоны, в том числе отличаются низкой плотностью населения, высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц.

березовский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

березовский район, россия, экономика, ханты-мансийский автономный округ