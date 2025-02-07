https://ria.ru/20250207/vsu-1998030994.html

ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области

ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области - РИА Новости, 07.02.2025

ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области

Четыре дома и автомобиль пострадали при обстреле ВСУ четырех сёл Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:26:00+03:00

2025-02-07T17:26:00+03:00

2025-02-07T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре дома и автомобиль пострадали при обстреле ВСУ четырех сёл Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Четыре населённых пункта... Харьковской области подверглись обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований: Пески, Станция Тополи, Лиман Второй и Николаевка... В результате обстрела повреждены четыре дома и гражданский автомобиль", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, ВСУ вели обстрел по селам из артиллерии и применяли дроны. Пострадавших среди жителей нет, добавил Ганчев.

https://ria.ru/20250205/svo-1997488953.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины