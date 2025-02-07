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ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 07.02.2025 (обновлено: 17:27 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1998030994.html
ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области
ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области
Четыре дома и автомобиль пострадали при обстреле ВСУ четырех сёл Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:26:00+03:00
2025-02-07T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре дома и автомобиль пострадали при обстреле ВСУ четырех сёл Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Четыре населённых пункта... Харьковской области подверглись обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований: Пески, Станция Тополи, Лиман Второй и Николаевка... В результате обстрела повреждены четыре дома и гражданский автомобиль", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его информации, ВСУ вели обстрел по селам из артиллерии и применяли дроны. Пострадавших среди жителей нет, добавил Ганчев.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли четыре села в Харьковской области

В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали четыре дома и автомобиль

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре дома и автомобиль пострадали при обстреле ВСУ четырех сёл Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Четыре населённых пункта... Харьковской области подверглись обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований: Пески, Станция Тополи, Лиман Второй и Николаевка... В результате обстрела повреждены четыре дома и гражданский автомобиль", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
По его информации, ВСУ вели обстрел по селам из артиллерии и применяли дроны. Пострадавших среди жителей нет, добавил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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