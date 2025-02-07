https://ria.ru/20250207/vsu-1997900500.html

WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска - РИА Новости, 07.02.2025

WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:56:00+03:00

2025-02-07T10:56:00+03:00

2025-02-07T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск - ред.), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских военных. "Русские все еще продвигаются... Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск..., что маловероятно в ближайшем будущем", - приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска. Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными. Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то "ситуация была бы ужасной". Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html

красноармейск

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красноармейск, украина, россия, вооруженные силы украины