Рейтинг@Mail.ru
WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1997900500.html
WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска
WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска - РИА Новости, 07.02.2025
WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска
Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:56:00+03:00
2025-02-07T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск - ред.), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских военных. "Русские все еще продвигаются... Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск..., что маловероятно в ближайшем будущем", - приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска. Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными. Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то "ситуация была бы ужасной". Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html
https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html
красноармейск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска

WSJ: Украине не удастся организовать приток военных в район Красноармейска

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск - ред.), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских военных.
"Русские все еще продвигаются... Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск..., что маловероятно в ближайшем будущем", - приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Вчера, 15:25
Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными.
Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то "ситуация была бы ужасной".
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала