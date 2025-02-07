WSJ: у ВСУ недостаточно солдат, чтобы остановить ВС России у Красноармейска
WSJ: Украине не удастся организовать приток военных в район Красноармейска
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Киеву не удастся в ближайшем будущем организовать необходимый приток военных, чтобы попытаться остановить продолжающееся продвижение сил РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск - ред.), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских военных.
"Русские все еще продвигаются... Чтобы остановить их продвижение, Украине понадобится большой приток войск..., что маловероятно в ближайшем будущем", - приводит издание слова нескольких офицеров, дислоцированных в районе Красноармейска.
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Вчера, 15:25
Как отмечает издание, Украине отчаянно нахватает пехоты. ВСУ уступают по численности силам РФ как минимум в 5 раз на большей части восточного фронта, добавляет Wall Street Journal. По словам военных ВСУ, в основном они располагают возрастными, недавно призванными и не имеющими мотивации и опыта в бою военными.
Один из командующих батальоном ВСУ признался, что если бы не беспилотники, то "ситуация была бы ужасной".
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Вчера, 15:18