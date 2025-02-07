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Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск - РИА Новости, 07.02.2025
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Командование ВСУ спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении, место переброски неизвестно,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:05:00+03:00
2025-02-07T06:05:00+03:00
2025-02-07T06:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Командование ВСУ спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении, место переброски неизвестно, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Марочко: Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск