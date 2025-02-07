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Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1997872705.html
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск - РИА Новости, 07.02.2025
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск
Командование ВСУ спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении, место переброски неизвестно,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:05:00+03:00
2025-02-07T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
киев
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Командование ВСУ спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении, место переброски неизвестно, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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в мире, харьков, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Киев
Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск

Марочко: Киев отозвал из Харькова подразделение, готовившееся к боям за Купянск

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Командование ВСУ спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении, место переброски неизвестно, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сообщил Марочко агентству.
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Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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