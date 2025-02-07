https://ria.ru/20250207/vlasti-1997967804.html
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском - РИА Новости, 07.02.2025
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском
Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:15:00+03:00
2025-02-07T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным мининвеста, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и достижения технологического лидерства. "Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Жуковский, Московская область (Подмосковье)
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском
В Жуковском появился Центр по развитию беспилотных авиасистем
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В Жуковском
прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра", - отметили в пресс-службе ведомства.
По данным мининвеста, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и достижения технологического лидерства.
"Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.