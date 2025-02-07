https://ria.ru/20250207/vlasti-1997967804.html

Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском

Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском - РИА Новости, 07.02.2025

Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском

Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:15:00+03:00

2025-02-07T14:15:00+03:00

2025-02-07T14:15:00+03:00

новости подмосковья

жуковский

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным мининвеста, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и достижения технологического лидерства. "Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250207/vlasti-1997928625.html

жуковский

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жуковский, московская область (подмосковье)