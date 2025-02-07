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Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском - РИА Новости, 07.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:15 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vlasti-1997967804.html
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском - РИА Новости, 07.02.2025
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском
Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:15:00+03:00
2025-02-07T14:15:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным мининвеста, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и достижения технологического лидерства. "Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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жуковский, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Жуковский, Московская область (Подмосковье)
Власти: центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском

В Жуковском появился Центр по развитию беспилотных авиасистем

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиВ Жуковском открыли центр по развитию беспилотных авиасистем
В Жуковском открыли центр по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
В Жуковском открыли центр по развитию беспилотных авиасистем
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС) открыли в подмосковном Жуковском, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра", - отметили в пресс-службе ведомства.
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По данным мининвеста, основной задачей центра станет разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и достижения технологического лидерства.
"Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЖуковскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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