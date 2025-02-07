Рейтинг@Mail.ru
В США закупают итальянское вино на случай введения пошлин - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 07.02.2025 (обновлено: 12:00 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vino-1997920459.html
В США закупают итальянское вино на случай введения пошлин
В США закупают итальянское вино на случай введения пошлин - РИА Новости, 07.02.2025
В США закупают итальянское вино на случай введения пошлин
Американские импортеры после победы президента США Дональда Трампа на выборах с большим запасом закупают итальянское игристое вино просекко из опасений, что он... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:59:00+03:00
2025-02-07T12:00:00+03:00
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91354/44/913544430_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7f4f7f7926dba8ee637f7047ba8af658.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американские импортеры после победы президента США Дональда Трампа на выборах с большим запасом закупают итальянское игристое вино просекко из опасений, что он решит обложить его пошлинами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные ассоциации производителей итальянского вина. "Американские импортеры запасаются итальянским игристым просекко в качестве меры предосторожности против возможных последствий пошлин, которыми грозит президент Дональд Трамп", - сообщает агентство. Отмечается, что объемы импорта итальянских игристых вин после победы Трампа резко выросли на целых 41%, намного превысив спрос. По словам главы ассоциации Ламберто Фрескобальди, дополнительные закупки в конце года - это естественно, особенно учитывая неуверенность в том, коснутся ли пошлины итальянских вин. Как напоминает Ассошиэйтед Пресс, во время первого президентского срока Трампа пошлины не затронули вина из Италии. Однако страна экспортирует почти четверть всех произведенных вин в США, поэтому пошлины могут сильно ударить по этой отрасли. Согласно ассоциации, просекко составляет 90% американского импорта итальянских игристых вин, и в 2024 году оно занимало первое место в США по объему продаж среди итальянских вин. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91354/44/913544430_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6553557fa62a17f2ade9b53b9f4860be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В США закупают итальянское вино на случай введения пошлин

AP: импортеры из США запасаются итальянским просекко на случай введения пошлин

© Flickr / Megan MallenИтальянское вино
Итальянское вино - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Flickr / Megan Mallen
Итальянское вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американские импортеры после победы президента США Дональда Трампа на выборах с большим запасом закупают итальянское игристое вино просекко из опасений, что он решит обложить его пошлинами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные ассоциации производителей итальянского вина.
"Американские импортеры запасаются итальянским игристым просекко в качестве меры предосторожности против возможных последствий пошлин, которыми грозит президент Дональд Трамп", - сообщает агентство.
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
4 февраля, 11:01
Отмечается, что объемы импорта итальянских игристых вин после победы Трампа резко выросли на целых 41%, намного превысив спрос.
По словам главы ассоциации Ламберто Фрескобальди, дополнительные закупки в конце года - это естественно, особенно учитывая неуверенность в том, коснутся ли пошлины итальянских вин.
Как напоминает Ассошиэйтед Пресс, во время первого президентского срока Трампа пошлины не затронули вина из Италии. Однако страна экспортирует почти четверть всех произведенных вин в США, поэтому пошлины могут сильно ударить по этой отрасли.
Согласно ассоциации, просекко составляет 90% американского импорта итальянских игристых вин, и в 2024 году оно занимало первое место в США по объему продаж среди итальянских вин.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении блока.
Грузовые автомобили на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
3 февраля, 18:40
 
Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала