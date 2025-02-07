https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html
Глава МИД Венгрии оценил решение Трампа ввести санкции против МУС
Глава МИД Венгрии оценил решение Трампа ввести санкции против МУС - РИА Новости, 07.02.2025
Глава МИД Венгрии оценил решение Трампа ввести санкции против МУС
Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) абсолютно понятно, Венгрия тоже оценивает вопрос своего... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:12:00+03:00
2025-02-07T12:12:00+03:00
2025-02-07T12:13:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) абсолютно понятно, Венгрия тоже оценивает вопрос своего дальнейшего сотрудничества с организацией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Решение Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда абсолютно понятно. В последнее время МУС деградировал до уровня предвзятого политического инструмента и дискредитировал всю международную судебную систему", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, МУС своими решениями "лишь способствовал усугублению нестабильности в тех частях мира, которые и без того находятся в сложной ситуации". "Венгрия также оценивает вопрос своего сотрудничества с Международным уголовным судом", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, международный уголовный суд, facebook, санкции в отношении россии
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Глава МИД Венгрии оценил решение Трампа ввести санкции против МУС
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал санкции США против МУС абсолютно понятными