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Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году - РИА Новости, 07.02.2025
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11:02 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/usaid-1997901846.html
Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году
Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году - РИА Новости, 07.02.2025
Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году
Бывший президент Молдавии, лидер местных коммунистов Владимир Воронин заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) было вовлечено в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:02:00+03:00
2025-02-07T11:02:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер местных коммунистов Владимир Воронин заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) было вовлечено в организацию беспорядков 7 апреля 2009 года, которые оппозиция называет государственным переворотом. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. "Мы и тогда это знали, что USAID было вовлечено в организацию и в участие госпереворота 7 апреля 2009 года. У нас была соответствующая информация от людей, компетентных в этих вопросах. Причем прямо из их среды, от тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе. Но, как говорится, все это как соль на хвост... Мы не могли их задержать, арестовать, привлечь к ответственности. У них был дипломатический иммунитет, паспорта граждан США, Румынии, других стран", - сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту и блогеру Георгию Гонце. На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент коммунистическая партия во главе с Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.
https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html
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в мире, справки, молдавия, сша, кишинев, владимир воронин, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, Справки, Молдавия, США, Кишинев, Владимир Воронин, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

Воронин: USAID причастно к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер местных коммунистов Владимир Воронин заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) было вовлечено в организацию беспорядков 7 апреля 2009 года, которые оппозиция называет государственным переворотом.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Каракас - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции
06:49
"Мы и тогда это знали, что USAID было вовлечено в организацию и в участие госпереворота 7 апреля 2009 года. У нас была соответствующая информация от людей, компетентных в этих вопросах. Причем прямо из их среды, от тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе. Но, как говорится, все это как соль на хвост... Мы не могли их задержать, арестовать, привлечь к ответственности. У них был дипломатический иммунитет, паспорта граждан США, Румынии, других стран", - сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту и блогеру Георгию Гонце.
На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент коммунистическая партия во главе с Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID
3 февраля, 13:28
 
В миреСправкиМолдавияСШАКишиневВладимир ВоронинДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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