https://ria.ru/20250207/usaid-1997901846.html

Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году - РИА Новости, 07.02.2025

Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

Бывший президент Молдавии, лидер местных коммунистов Владимир Воронин заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) было вовлечено в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:02:00+03:00

2025-02-07T11:02:00+03:00

2025-02-07T11:02:00+03:00

в мире

справки

молдавия

сша

кишинев

владимир воронин

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер местных коммунистов Владимир Воронин заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) было вовлечено в организацию беспорядков 7 апреля 2009 года, которые оппозиция называет государственным переворотом. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. "Мы и тогда это знали, что USAID было вовлечено в организацию и в участие госпереворота 7 апреля 2009 года. У нас была соответствующая информация от людей, компетентных в этих вопросах. Причем прямо из их среды, от тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе. Но, как говорится, все это как соль на хвост... Мы не могли их задержать, арестовать, привлечь к ответственности. У них был дипломатический иммунитет, паспорта граждан США, Румынии, других стран", - сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту и блогеру Георгию Гонце. На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент коммунистическая партия во главе с Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.

https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html

https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html

молдавия

сша

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, молдавия, сша, кишинев, владимир воронин, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша