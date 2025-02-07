На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах на фоне серии подрывов
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ.
"Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", — приводит заявление управления коммуникаций командования Сухопутных войск телеканал "Общественное".
Отмечается, что будут усилены патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий, контроль доступа на территории военных объектов, установлены системы видеонаблюдения, а также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны относительно действий при ЧС.
Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным, был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
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