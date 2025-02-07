https://ria.ru/20250207/ukraina-1997999285.html

На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях

На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях - РИА Новости, 07.02.2025

На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях

Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:45:00+03:00

2025-02-07T15:45:00+03:00

2025-02-07T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ. "Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", — приводит заявление управления коммуникаций командования Сухопутных войск телеканал "Общественное". Отмечается, что будут усилены патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий, контроль доступа на территории военных объектов, установлены системы видеонаблюдения, а также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны относительно действий при ЧС. Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным, был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.

https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977771816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, павлоград, вооруженные силы украины, служба безопасности украины