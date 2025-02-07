Рейтинг@Mail.ru
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997999285.html
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях - РИА Новости, 07.02.2025
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях
Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:45:00+03:00
2025-02-07T15:45:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
павлоград
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ. "Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", — приводит заявление управления коммуникаций командования Сухопутных войск телеканал "Общественное". Отмечается, что будут усилены патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий, контроль доступа на территории военных объектов, установлены системы видеонаблюдения, а также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны относительно действий при ЧС. Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным, был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977771816.html
украина
днепропетровская область
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, павлоград, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Павлоград, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине усилили меры безопасности в военкоматах и воинских частях

На Украине усилили меры безопасности в военкоматах на фоне серии подрывов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Меры безопасности усилены в военкоматах и воинских частях на Украине на фоне череды подрывов, сообщили в пятницу в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ.
"Сейчас правоохранительными органами ведется следствие в отношении случаев нападения на ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", — приводит заявление управления коммуникаций командования Сухопутных войск телеканал "Общественное".
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине
15:09
Отмечается, что будут усилены патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий, контроль доступа на территории военных объектов, установлены системы видеонаблюдения, а также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны относительно действий при ЧС.
Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным, был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Мужчинам на Украине дали 72 часа, чтобы забрать повестку
12 октября 2024, 20:24
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьПавлоградВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала