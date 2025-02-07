https://ria.ru/20250207/uchenye-1997932056.html
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок - РИА Новости, 07.02.2025
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок
Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:31:00+03:00
2025-02-07T12:31:00+03:00
2025-02-07T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. “Команда смоделировала след Кельвина, V-образное возмущение поверхности, которое создается подводными лодками, когда они рассекают воду. Этот след… создает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле, когда ионы в морской воде, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли”, - пишет издание в пятницу. Сообщается, что исследователи из Северо-западного политехнического университета провели численное моделирование и выяснили, что увеличение скорости движения подлодки на 2,5 метра в секунду увеличивает интенсивность магнитного поля в 10 раз, уменьшение глубины на 20 метров удваивает силу поля, а также, что более длинные подводные судна создают более слабые магнитные поля, а лодки с широким корпусом усиливают их. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Харбинского инженерного университета. Издание отмечает, что в отличие от традиционных способов эхолокации, от которых современные подлодки уклоняются за счет звукопоглощающих покрытий и специальных бесшумных двигателей, магнитные волнения сохраняются долго после прохода судна и оставляют “следы в магнитной ткани океана”. Ранее издание South China Morning Post писало, что ученые в Китае разработали радар, который размещается на морском дне и способен обнаруживать и отслеживать самолеты, летающие на большой высоте, хотя ранее такая цель считалась невыполнимой. Издание сообщало, что китайские ученые из этого же университета разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.
https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html
https://ria.ru/20240816/kitay-1966531045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, технологии
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок
Китайские ученые научились выявлять подлодки с помощью магнитного поля
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде, сообщает гонконгское издание South China Morning Post
.
“Команда смоделировала след Кельвина, V-образное возмущение поверхности, которое создается подводными лодками, когда они рассекают воду. Этот след… создает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле, когда ионы в морской воде, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли”, - пишет издание в пятницу.
Сообщается, что исследователи из Северо-западного политехнического университета провели численное моделирование и выяснили, что увеличение скорости движения подлодки на 2,5 метра в секунду увеличивает интенсивность магнитного поля в 10 раз, уменьшение глубины на 20 метров удваивает силу поля, а также, что более длинные подводные судна создают более слабые магнитные поля, а лодки с широким корпусом усиливают их. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Харбинского инженерного университета.
Издание отмечает, что в отличие от традиционных способов эхолокации, от которых современные подлодки уклоняются за счет звукопоглощающих покрытий и специальных бесшумных двигателей, магнитные волнения сохраняются долго после прохода судна и оставляют “следы в магнитной ткани океана”.
Ранее издание South China Morning Post писало, что ученые в Китае
разработали радар, который размещается на морском дне и способен обнаруживать и отслеживать самолеты, летающие на большой высоте, хотя ранее такая цель считалась невыполнимой.
Издание сообщало, что китайские ученые из этого же университета разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.