Рейтинг@Mail.ru
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/uchenye-1997932056.html
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок - РИА Новости, 07.02.2025
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок
Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:31:00+03:00
2025-02-07T12:31:00+03:00
китай
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110687/85/1106878583_0:21:1600:921_1920x0_80_0_0_00735c0d8c1bb4f8045452847e056d86.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. “Команда смоделировала след Кельвина, V-образное возмущение поверхности, которое создается подводными лодками, когда они рассекают воду. Этот след… создает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле, когда ионы в морской воде, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли”, - пишет издание в пятницу. Сообщается, что исследователи из Северо-западного политехнического университета провели численное моделирование и выяснили, что увеличение скорости движения подлодки на 2,5 метра в секунду увеличивает интенсивность магнитного поля в 10 раз, уменьшение глубины на 20 метров удваивает силу поля, а также, что более длинные подводные судна создают более слабые магнитные поля, а лодки с широким корпусом усиливают их. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Харбинского инженерного университета. Издание отмечает, что в отличие от традиционных способов эхолокации, от которых современные подлодки уклоняются за счет звукопоглощающих покрытий и специальных бесшумных двигателей, магнитные волнения сохраняются долго после прохода судна и оставляют “следы в магнитной ткани океана”. Ранее издание South China Morning Post писало, что ученые в Китае разработали радар, который размещается на морском дне и способен обнаруживать и отслеживать самолеты, летающие на большой высоте, хотя ранее такая цель считалась невыполнимой. Издание сообщало, что китайские ученые из этого же университета разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.
https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html
https://ria.ru/20240816/kitay-1966531045.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110687/85/1106878583_119:0:1475:1017_1920x0_80_0_0_d52a431fac3cd5a2834a10559941d8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, технологии
Китай, Технологии
В Китае разработали новый способ обнаружения подлодок

Китайские ученые научились выявлять подлодки с помощью магнитного поля

© РИА НовостиПодводная лодка в водах Арктики
Подводная лодка в водах Арктики - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайские ученые разработали новый способ обнаружения подводных лодок с помощью магнитного поля, которое создается в результате движения подлодки в воде, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.
“Команда смоделировала след Кельвина, V-образное возмущение поверхности, которое создается подводными лодками, когда они рассекают воду. Этот след… создает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле, когда ионы в морской воде, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли”, - пишет издание в пятницу.
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны
17 сентября 2024, 07:55
Сообщается, что исследователи из Северо-западного политехнического университета провели численное моделирование и выяснили, что увеличение скорости движения подлодки на 2,5 метра в секунду увеличивает интенсивность магнитного поля в 10 раз, уменьшение глубины на 20 метров удваивает силу поля, а также, что более длинные подводные судна создают более слабые магнитные поля, а лодки с широким корпусом усиливают их. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Харбинского инженерного университета.
Издание отмечает, что в отличие от традиционных способов эхолокации, от которых современные подлодки уклоняются за счет звукопоглощающих покрытий и специальных бесшумных двигателей, магнитные волнения сохраняются долго после прохода судна и оставляют “следы в магнитной ткани океана”.
Ранее издание South China Morning Post писало, что ученые в Китае разработали радар, который размещается на морском дне и способен обнаруживать и отслеживать самолеты, летающие на большой высоте, хотя ранее такая цель считалась невыполнимой.
Издание сообщало, что китайские ученые из этого же университета разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Китайские ученые отследили тактические сигналы радаров в Тихом океане
16 августа 2024, 09:35
 
КитайТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала