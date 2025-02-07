Жителя Забайкалья будут судить за убийство бывшей жены
В Забайкалье будут судить мужчину, который выстрелил в бывшую жену 12 раз
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЧИТА, 7 фев – РИА Новости. Житель Забайкальского края пойдет под суд за убийство бывшей жены, в которую он выстрелил 12 раз, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
"Следователи Могочинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Могоча 1992 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 6 октября 2024 года около 23.00 в городе Могоча обвиняемый из неприязни убил свою бывшую жену 1993 года рождения. Супруги долгое время не проживали вместе из-за конфликтов. В день совершения преступления обвиняемый выследил женщину, а затем застрелил ее.
В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края уточнили, что стрелял он из оружия, изготовленного самодельным способом из охолощенного пистолета Макарова. "Произвел в нее не менее 12 выстрелов... причинив смертельные ранения", - добавили в ведомстве.
Во время предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний. Проведены судебные, медицинская, баллистическая, генотипоскопическая экспертизы. "Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый способен отдавать отчет своим действиям. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - отметили в пресс-службе СУСК.