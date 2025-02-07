https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997883347.html

Жителя Забайкалья будут судить за убийство бывшей жены

Жителя Забайкалья будут судить за убийство бывшей жены - РИА Новости, 07.02.2025

Жителя Забайкалья будут судить за убийство бывшей жены

Житель Забайкальского края пойдет под суд за убийство бывшей жены, в которую он выстрелил 12 раз, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:56:00+03:00

2025-02-07T08:56:00+03:00

2025-02-07T08:56:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

могоча

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg

ЧИТА, 7 фев – РИА Новости. Житель Забайкальского края пойдет под суд за убийство бывшей жены, в которую он выстрелил 12 раз, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России. "Следователи Могочинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Могоча 1992 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 октября 2024 года около 23.00 в городе Могоча обвиняемый из неприязни убил свою бывшую жену 1993 года рождения. Супруги долгое время не проживали вместе из-за конфликтов. В день совершения преступления обвиняемый выследил женщину, а затем застрелил ее. В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края уточнили, что стрелял он из оружия, изготовленного самодельным способом из охолощенного пистолета Макарова. "Произвел в нее не менее 12 выстрелов... причинив смертельные ранения", - добавили в ведомстве. Во время предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний. Проведены судебные, медицинская, баллистическая, генотипоскопическая экспертизы. "Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый способен отдавать отчет своим действиям. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - отметили в пресс-службе СУСК.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html

забайкальский край

россия

могоча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, россия, могоча, следственный комитет россии (ск рф)