Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной
Генконсул Буравов: Россия фиксирует усилия Анкары по посредничеству по Украине
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Он напомнил, что за последнее время представителями российского руководства был сделан целый ряд заявлений относительно перспектив выхода на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.
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"Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда. Было подтверждено, что российская сторона никогда не yклонялась от переговоров и готова к их проведению в интересах достижения прочного урегулирования, устраняющего причины конфликта, и на основе учета ее законных интересов и существующих в настоящее время реалий "на земле", - заявил генконсул.
"Kак известно, целый ряд стран предлагаeт свои посреднические услуги по содействию и организации переговорного процесса. В их числе фиксируем и соответствующие усилия Анкары", - отметил Буравов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".