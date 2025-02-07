https://ria.ru/20250207/turtsiya-1997994934.html

Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной

Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.02.2025

Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной

Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:36:00+03:00

2025-02-07T15:36:00+03:00

2025-02-07T15:37:00+03:00

в мире

россия

украина

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Он напомнил, что за последнее время представителями российского руководства был сделан целый ряд заявлений относительно перспектив выхода на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. "Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда. Было подтверждено, что российская сторона никогда не yклонялась от переговоров и готова к их проведению в интересах достижения прочного урегулирования, устраняющего причины конфликта, и на основе учета ее законных интересов и существующих в настоящее время реалий "на земле", - заявил генконсул. Он отметил, что Россия фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной. "Kак известно, целый ряд стран предлагаeт свои посреднические услуги по содействию и организации переговорного процесса. В их числе фиксируем и соответствующие усилия Анкары", - отметил Буравов. Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996949611.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, верховная рада украины