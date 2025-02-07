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Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.02.2025
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15:36 07.02.2025 (обновлено: 15:37 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/turtsiya-1997994934.html
Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной
Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.02.2025
Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной
Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:36:00+03:00
2025-02-07T15:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Он напомнил, что за последнее время представителями российского руководства был сделан целый ряд заявлений относительно перспектив выхода на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. "Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда. Было подтверждено, что российская сторона никогда не yклонялась от переговоров и готова к их проведению в интересах достижения прочного урегулирования, устраняющего причины конфликта, и на основе учета ее законных интересов и существующих в настоящее время реалий "на земле", - заявил генконсул. Он отметил, что Россия фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной. "Kак известно, целый ряд стран предлагаeт свои посреднические услуги по содействию и организации переговорного процесса. В их числе фиксируем и соответствующие усилия Анкары", - отметил Буравов. Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между Россией и Украиной

Генконсул Буравов: Россия фиксирует усилия Анкары по посредничеству по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной, любые переговоры должны учитывать реалии "на земле", заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Он напомнил, что за последнее время представителями российского руководства был сделан целый ряд заявлений относительно перспектив выхода на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.
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"Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда. Было подтверждено, что российская сторона никогда не yклонялась от переговоров и готова к их проведению в интересах достижения прочного урегулирования, устраняющего причины конфликта, и на основе учета ее законных интересов и существующих в настоящее время реалий "на земле", - заявил генконсул.
Он отметил, что Россия фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной.
"Kак известно, целый ряд стран предлагаeт свои посреднические услуги по содействию и организации переговорного процесса. В их числе фиксируем и соответствующие усилия Анкары", - отметил Буравов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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