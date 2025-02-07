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Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей - РИА Новости, 07.02.2025
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей
Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:56:00+03:00
2025-02-07T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка."Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", — указали в публикации.В декабре прошлого года в пресс-службе ЦБ сообщали, что он сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года.Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, а осенью 2023-го представлена новая банкнота номиналом 5000 рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей
Центробанк: новую купюру в 1000 рублей выпустят в декабре 2025 года