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Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей - РИА Новости, 07.02.2025
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10:56 07.02.2025 (обновлено: 16:39 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tsentrobank-1997900380.html
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей - РИА Новости, 07.02.2025
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей
Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:56:00+03:00
2025-02-07T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка."Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", — указали в публикации.В декабре прошлого года в пресс-службе ЦБ сообщали, что он сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года.Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, а осенью 2023-го представлена новая банкнота номиналом 5000 рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии
Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

Центробанк: новую купюру в 1000 рублей выпустят в декабре 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка.
«
"Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", — указали в публикации.
В декабре прошлого года в пресс-службе ЦБ сообщали, что он сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года.
Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, а осенью 2023-го представлена новая банкнота номиналом 5000 рублей.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Технологии
 
 
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