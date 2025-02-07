https://ria.ru/20250207/tsentr-1998043269.html

ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска

ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска

Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:07:00+03:00

2025-02-07T18:07:00+03:00

2025-02-07T18:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство обороны РФ. Российские военные освободили город Дзержинск в ДНР, сообщило в пятницу российское военное ведомство. "В настоящее время подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина