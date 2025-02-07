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ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:07:00+03:00
2025-02-07T18:07:00+03:00
2025-02-07T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство обороны РФ. Российские военные освободили город Дзержинск в ДНР, сообщило в пятницу российское военное ведомство. "В настоящее время подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска
Минобороны: войска "Центра" продолжают освобождение территорий вблизи Дзержинска