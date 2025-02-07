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ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 07.02.2025 (обновлено: 18:12 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tsentr-1998043269.html
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:07:00+03:00
2025-02-07T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство обороны РФ. Российские военные освободили город Дзержинск в ДНР, сообщило в пятницу российское военное ведомство. "В настоящее время подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России продолжают освобождение населенных пунктов вблизи Дзержинска

Минобороны: войска "Центра" продолжают освобождение территорий вблизи Дзержинска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, сообщило министерство обороны РФ.
Российские военные освободили город Дзержинск в ДНР, сообщило в пятницу российское военное ведомство.
"В настоящее время подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию", - говорится в сообщении.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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