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ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3720 военнослужащих и четыре танка, включая Leopard, сообщило... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:36:00+03:00
2025-02-07T13:36:00+03:00
2025-02-07T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3720 военнослужащих и четыре танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Viking шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства", - говорится в сообщении ведомства.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения "Центра" за неделю освободили три села в ДНР