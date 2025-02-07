https://ria.ru/20250207/tsentr-1997953122.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 07.02.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 3700 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3720 военнослужащих и четыре танка, включая Leopard, сообщило... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:36:00+03:00

2025-02-07T13:36:00+03:00

2025-02-07T14:13:00+03:00

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3720 военнослужащих и четыре танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Viking шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)