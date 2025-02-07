https://ria.ru/20250207/tramp-1998086526.html

Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая

Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:49:00+03:00

2025-02-07T22:49:00+03:00

2025-02-07T22:58:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

япония

сигэру исиба

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая"."У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.

https://ria.ru/20250207/smi-1997861915.html

сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, дональд трамп, япония, сигэру исиба