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Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая - РИА Новости, 07.02.2025
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22:49 07.02.2025 (обновлено: 22:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998086526.html
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:49:00+03:00
2025-02-07T22:58:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
япония
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая"."У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, япония, сигэру исиба
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Япония, Сигэру Исиба
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая

Трамп пообещал обеспечить США самые мощные вооруженные силы, сильнее, чем у КНР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая".
«
"У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем
Вчера, 03:11
 
В миреСШАКитайДональд ТрампЯпонияСигэру Исиба
 
 
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