https://ria.ru/20250207/tramp-1998086526.html
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:49:00+03:00
2025-02-07T22:49:00+03:00
2025-02-07T22:58:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая"."У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дональд трамп, япония, сигэру исиба
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Япония, Сигэру Исиба
Трамп пообещал, что вооруженные силы США будут сильнее, чем у Китая
Трамп пообещал обеспечить США самые мощные вооруженные силы, сильнее, чем у КНР