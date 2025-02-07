https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово

Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово - РИА Новости, 07.02.2025

Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям, экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил, что отношения между Штатами и... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям, экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил, что отношения между Штатами и самопровозглашенной республикой Косово еще никогда не находились на более низком уровне, чем сейчас. Ранее Гренелл написал в соцсети в преддверии выборов в Косово, что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти и проводимая им линия не заслуживают доверия Вашингтона. "Отношения никогда не находились на более низком уровне. Альбина Курти осуждали первая администрация Трампа, администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, НАТО, ЕС, посольство США, (госсекретарь США при Байдене - ред.) Энтони Блинкен и так далее", - написал Гренелл на своей странице в соцсети X в пятницу. Выборы в "парламент" самопровозглашенной республики Косово назначены на 9 февраля. Курти возглавляет движение "Самоопределение", известное радикально антисербской позицией.

https://ria.ru/20241111/vuchich-1982980528.html

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в мире, сша, косово, вашингтон (штат), ричард гренелл, альбин курти, дональд трамп, нато, евросоюз