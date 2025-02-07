https://ria.ru/20250207/tramp-1997890473.html

Келлог раскритиковал политику Байдена по Украине

Келлог раскритиковал политику Байдена по Украине - РИА Новости, 07.02.2025

Келлог раскритиковал политику Байдена по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал лозунгом с наклейки на бампере политику бывшего американского лидера Джо Байдена в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:53:00+03:00

2025-02-07T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал лозунгом с наклейки на бампере политику бывшего американского лидера Джо Байдена в отношении конфликта. Келлог в интервью газете New York Post подверг критике стратегию Байдена, которая заключалась в обещании помогать Украине "столько, сколько потребуется", якобы не сопровождавшемся другими мерами по оказанию давления на Россию. "Это не стратегия, это лозунг с наклейки на бампере", - подчеркнул спецпосланник. При этом нынешнего президента США Дональда Трампа он назвал мастером заключения сделок. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997884930.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, джо байден, нато