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Симодский трактат (1855)

Симодский трактат (1855) - РИА Новости, 07.02.2025

Симодский трактат (1855)

Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией. Подписан 7 февраля (26 января по старому стилю) 1855 года в Симоде (Япония)... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:15:00+03:00

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Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией. Подписан 7 февраля (26 января по старому стилю) 1855 года в Симоде (Япония) российским уполномоченным вице-адмиралом Евфимием (Ефимом) Путятиным и уполномоченными Японии Цуцуи Масанори и Кавадзи Тосиакирой.Япония с середины XVII века соблюдала добровольную изоляцию. Совершив в XIX веке прорыв в развитии мореходства и освоении Тихого океана, европейские державы обратили пристальное внимание на Страну восходящего солнца. Попытки преодолеть изоляцию и наладить отношения с Японией предпринимали многие страны, однако далеко не всегда они заканчивались успехом.Граф Николай Резанов был первым русским посланником в Японии. В 1804 году он посетил страну в качестве посла и планировал договориться о торговле между государствами, но никаких соглашений не заключил.В 1852 году в Японию была направлена экспедиция во главе с адмиралом и дипломатом Евфимием Путятиным. В составе экспедиции Путятина на фрегате "Паллада" был пионер русской авиации Александр Можайский, в качестве переводчика — будущий посол России в Японии Иосиф Гошкевич, а секретарем самого Путятина стал писатель Иван Гончаров. Позже его путевые очерки легли в основу документальной книги "Фрегат "Паллада".Переговоры о заключении русско-японского соглашения начались в августе 1853 года и велись крайне трудно. Министерство иностранных дел поручило Путятину "убедить японское правительство позволить нашим судам и нашим торговцам приставать если не к разным пунктам Японии, то хотя бы к одному известному месту, имеющему удобный порт…".Миссия Путятина также состояла в том, чтобы убедить японцев: Россия не нуждается в новых территориях, но установление границ в этом районе было бы лучшим залогом мирных отношений.В своем отчете об экспедиции Евфимий Васильевич пояснял: "Я начертал себе систему действий в сношении с этим народом, в основании которой принял кроткое и дружеское с ним обращение, снисходительное соблюдение законов и обычаев страны и твердую, спокойную настойчивость в переговорах по возложенному на меня поручению……До последнего дня моего пребывания в Японии, не только ни разу не нарушил доброго между мною и японскими властями согласия, но установил оное на правовых основаниях, смею думать и надолго вперед... Заключение трактата о торговых и дружественных сношениях с Японией, которое при возрастающем развитии торгового мореплавания в нашем отечестве, при нынешнем распространении нашего народонаселения по берегам Восточного океана о соприкосновении российских границ с японскими, несомненно, поведёт к самым благим последствиям для поддержания обоих государств".Итогом выдающейся дипломатической миссии вице-адмирала Путятина стал первый русско-японский договор о мире и дружбе (Симодский трактат).Согласно договору, состоявшему из девяти статей, между Россией и Японией устанавливались "постоянный мир и искренняя дружба". Подданные одной стороны получали защиту и покровительство на территории другой, обеспечивалась неприкосновенность их собственности. Для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников. В открытых портах граждане России получали право экстерриториальности, на территории одного из них предусматривалось наличие русского консула.В договоре была определена линия русско-японской границы. При переговорах Путятин исходил из принципа исторической принадлежности Южно-Курильской гряды России, но из-за неблагоприятной международной обстановки, вызванной Крымской войной, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отошли к Японии.Сахалин объявлялся неразделенной демилитаризованной зоной, что отвечало интересам России, продолжавшей активную колонизацию острова. Япония в тот момент не имела такой возможности из-за отсутствия флота, но затем стала усиленно заселять территорию Сахалина, из-за чего вопрос о его принадлежности начал приобретать все более острый характер.24 октября (12 октября по старому стилю) 1857 года в Нагасаки Путятин и японские уполномоченные заключили "Дополнительный трактат" к Симодскому договору, расширивший возможности для российской торговли в открытых портах Японии, но отчасти сохранивший посредничество чиновников при торговых сделках и высокие таможенные пошлины. Российские подданные могли привозить с собой в Японию семьи.В 1875 году согласно Санкт-Петербургскому договору, Сахалин был передан в собственность России в обмен на 18 Курильских островов. По результатам Русско-японской войны 1905 года (Портсмутский мирный договор) Россия уступила Японии южную половину Сахалина (до 50-й параллели). После капитуляции Японии во 2-й мировой войне, в соответствии с международными договоренностями, Южный Сахалин и Курильский архипелаг вошли в состав СССР, но и по сей день Япония продолжает претендовать на эти территории.Именно содержанием Симодского трактата и тем, что до 1946 года Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи были японскими, Токио обосновывает свои претензии на так называемые северные территории. С 1981 года дату подписания Симодского трактата в Японии отмечают как День северных территорий. Долгие годы отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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