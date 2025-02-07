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Эксперт рассказал о работе умных колонок и голосовых помощников - РИА Новости, 07.02.2025
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06:29 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tekhnologiya-1997874058.html
Эксперт рассказал о работе умных колонок и голосовых помощников
Эксперт рассказал о работе умных колонок и голосовых помощников - РИА Новости, 07.02.2025
Эксперт рассказал о работе умных колонок и голосовых помощников
Умные колонки и голосовые помощники в приложениях активируются по ключевым словам и записывают запросы, чтобы распознать речь и выполнить команду - такие данные РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:29:00+03:00
2025-02-07T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Умные колонки и голосовые помощники в приложениях активируются по ключевым словам и записывают запросы, чтобы распознать речь и выполнить команду - такие данные могут храниться для обучения алгоритмов, но это не значит, что все разговоры пользователей постоянно записываются, рассказал РИА Новости директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский. "Бытовые" голосовые помощники активируются по определенным ключевым словам. Однако это не означает, что они постоянно записывают и передают все ваши разговоры. Как только голосовой помощник слышит ключевое слово, он активируется и начинает записывать ваш запрос, отправляя его на серверы для обработки. Это необходимо для распознавания речи и выполнения команды. Как правило, после обработки данные не сохраняются, хотя некоторые системы могут хранить их для улучшения качества обслуживания (например, для обучения алгоритмов)", - сказал Крушинский. В остальное время, когда помощь умных колонок не нужна, устройство анализирует звуки вокруг, но не записывает их - весь процесс происходит внутри, а сами базы данных не передаются на сервер. Эксперт отметил, что анализ помогают выполнять встроенные чипы или программное обеспечение. Иногда голосовой помощник может ошибочно активироваться из-за фонового шума или звуков, похожих на ключевое слово - тогда данные будут записываться и передаваться на серверы без явной команды пользователя. "Известны случаи, когда устройства записывали разговоры без явной команды активации... В 2020 году Google признал, что некоторые записи голосовых помощников прослушивались подрядчиками для улучшения качества распознавания речи... Компании утверждают, что такие инциденты редки и связаны с ошибками в работе алгоритмов", - добавил Крушинский. Но умные колонки и голосовые помощники в приложениях не могут шпионить за пользователями - это связано с техническими особенностями и принципами их работы. Так, например, даже после активации помощника через кодовое слово устройство передает на сервер только короткий фрагмент звука, необходимый для выполнения запроса – это требование энергоэффективности, пояснил эксперт. Процесс постоянной записи и передачи данных требует большой энергии и создает значительную нагрузку на процессор. "Также данные, которые передаются на серверы после активации голосового помощника, обычно шифруются. Это делает их недоступными для третьих лиц, даже если они будут перехвачены. Многие компании анонимизируют голосовые записи перед их анализом. Это означает, что записи не содержат информации, которая могла бы идентифицировать пользователя (например, имя, местоположение или контакты). Кроме того, пользователи могут отключить запись голосовых данных или удалить уже сохраненные записи", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250107/ekspert-1992721917.html
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технологии, google
Технологии, Google
Эксперт рассказал о работе умных колонок и голосовых помощников

Крушинский: умные колонки записывают запросы для обучения алгоритмов

© VKУмная колонка
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© VK
Умная колонка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Умные колонки и голосовые помощники в приложениях активируются по ключевым словам и записывают запросы, чтобы распознать речь и выполнить команду - такие данные могут храниться для обучения алгоритмов, но это не значит, что все разговоры пользователей постоянно записываются, рассказал РИА Новости директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.
"Бытовые" голосовые помощники активируются по определенным ключевым словам. Однако это не означает, что они постоянно записывают и передают все ваши разговоры. Как только голосовой помощник слышит ключевое слово, он активируется и начинает записывать ваш запрос, отправляя его на серверы для обработки. Это необходимо для распознавания речи и выполнения команды. Как правило, после обработки данные не сохраняются, хотя некоторые системы могут хранить их для улучшения качества обслуживания (например, для обучения алгоритмов)", - сказал Крушинский.
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В остальное время, когда помощь умных колонок не нужна, устройство анализирует звуки вокруг, но не записывает их - весь процесс происходит внутри, а сами базы данных не передаются на сервер. Эксперт отметил, что анализ помогают выполнять встроенные чипы или программное обеспечение.
Иногда голосовой помощник может ошибочно активироваться из-за фонового шума или звуков, похожих на ключевое слово - тогда данные будут записываться и передаваться на серверы без явной команды пользователя. "Известны случаи, когда устройства записывали разговоры без явной команды активации... В 2020 году Google признал, что некоторые записи голосовых помощников прослушивались подрядчиками для улучшения качества распознавания речи... Компании утверждают, что такие инциденты редки и связаны с ошибками в работе алгоритмов", - добавил Крушинский.
Но умные колонки и голосовые помощники в приложениях не могут шпионить за пользователями - это связано с техническими особенностями и принципами их работы. Так, например, даже после активации помощника через кодовое слово устройство передает на сервер только короткий фрагмент звука, необходимый для выполнения запроса – это требование энергоэффективности, пояснил эксперт. Процесс постоянной записи и передачи данных требует большой энергии и создает значительную нагрузку на процессор.
"Также данные, которые передаются на серверы после активации голосового помощника, обычно шифруются. Это делает их недоступными для третьих лиц, даже если они будут перехвачены. Многие компании анонимизируют голосовые записи перед их анализом. Это означает, что записи не содержат информации, которая могла бы идентифицировать пользователя (например, имя, местоположение или контакты). Кроме того, пользователи могут отключить запись голосовых данных или удалить уже сохраненные записи", - добавил эксперт.
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