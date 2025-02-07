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В Таиланде ищут пропавшего россиянина - РИА Новости, 07.02.2025
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21:28 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tailand-1998079533.html
В Таиланде ищут пропавшего россиянина
В Таиланде ищут пропавшего россиянина - РИА Новости, 07.02.2025
В Таиланде ищут пропавшего россиянина
Российские волонтеры из числа участников русскоязычного сообщества в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" разыскивают пропавшего в Бангкоке 1 февраля... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:28:00+03:00
2025-02-07T21:28:00+03:00
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Российские волонтеры из числа участников русскоязычного сообщества в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" разыскивают пропавшего в Бангкоке 1 февраля 24-летнего гражданина РФ Александра Соголаева, говорится в посте администратора группы. "В Бангкоке пропал 24-летний россиянин Александр Соголаев из Симферополя. Веб-дизайнер пропал с радаров, не выходит на связь с 1 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что россиянин прибыл в Таиланд в ноябре, собираясь провести в стране длительное время и работая удаленно по своей специальности веб-дизайнера. Для него была снята квартира в Бангкоке, куда он должен был переехать 2 февраля, до этого времени Александр проживал в Паттайе. Отмечается, что в Соголаеву на несколько дней приезжала мать из России. Накануне ее вылета обратно мать и сын ночевали в гостинице в Бангкоке, а вечером 1 февраля отправились в аэропорт. После того, как Александр проводил мать на авиарейс до Пекина, он исчез. По информации администратора сообщества, мужчина не появился в снятой для него квартире, уже неделю не отвечает на телефонные звонки и сообщения в соцсетях. Также, со слов его матери известно, что перед ее отъездом он оставил свои вещи на хранение в массажном салоне рядом с гостиницей в Бангкоке, однако после отъезда матери за вещами не зашел. Сообщество "Паттайя от А до Я" размещает фотографии Александра и просит всех, кто видел мужчину в Бангкоке или в Паттайе в последние дни обратиться к администратору.
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бангкок, россия, паттайя, таиланд, в мире
Бангкок, Россия, Паттайя, Таиланд, В мире
В Таиланде ищут пропавшего россиянина

Российские волонтеры разыскивают пропавшего в Бангкоке россиянина Соголаева

© Depositphotos.com / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Depositphotos.com / AlexGukBO
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Российские волонтеры из числа участников русскоязычного сообщества в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" разыскивают пропавшего в Бангкоке 1 февраля 24-летнего гражданина РФ Александра Соголаева, говорится в посте администратора группы.
Бангкоке пропал 24-летний россиянин Александр Соголаев из Симферополя. Веб-дизайнер пропал с радаров, не выходит на связь с 1 февраля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что россиянин прибыл в Таиланд в ноябре, собираясь провести в стране длительное время и работая удаленно по своей специальности веб-дизайнера. Для него была снята квартира в Бангкоке, куда он должен был переехать 2 февраля, до этого времени Александр проживал в Паттайе.
Отмечается, что в Соголаеву на несколько дней приезжала мать из России. Накануне ее вылета обратно мать и сын ночевали в гостинице в Бангкоке, а вечером 1 февраля отправились в аэропорт. После того, как Александр проводил мать на авиарейс до Пекина, он исчез.
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По информации администратора сообщества, мужчина не появился в снятой для него квартире, уже неделю не отвечает на телефонные звонки и сообщения в соцсетях. Также, со слов его матери известно, что перед ее отъездом он оставил свои вещи на хранение в массажном салоне рядом с гостиницей в Бангкоке, однако после отъезда матери за вещами не зашел.
Сообщество "Паттайя от А до Я" размещает фотографии Александра и просит всех, кто видел мужчину в Бангкоке или в Паттайе в последние дни обратиться к администратору.
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