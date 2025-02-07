https://ria.ru/20250207/svo-1997908811.html

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра" - РИА Новости, 07.02.2025

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали военным группировки "Центр" ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала и РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:27:00+03:00

2025-02-07T11:27:00+03:00

2025-02-07T11:27:00+03:00

надежные люди

дмитрий медведев

единая россия

владимир якушев

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали военным группировки "Центр" ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала и наземные роботизированные платформы, сообщили в партии. "Секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии ("Единая Россия" - ред.) Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев передали военнослужащим группировки войск ("Центр" - ред.) ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала, наземные роботизированные платформы, которые можно использовать для доставки боекомплекта на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР. В партии отметили, что техника была собрана по просьбе председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. "Кроме этого, состоялась встреча с начальником штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенантом Денисом Ляминым, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей помощи для военнослужащих группировки", - добавили в ЕР.

https://ria.ru/20250206/svo-1997805630.html

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дмитрий медведев, единая россия, владимир якушев