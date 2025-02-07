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"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра" - РИА Новости, 07.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:27 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/svo-1997908811.html
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра" - РИА Новости, 07.02.2025
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали военным группировки "Центр" ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала и РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:27:00+03:00
2025-02-07T11:27:00+03:00
надежные люди
дмитрий медведев
единая россия
владимир якушев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали военным группировки "Центр" ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала и наземные роботизированные платформы, сообщили в партии. "Секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии ("Единая Россия" - ред.) Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев передали военнослужащим группировки войск ("Центр" - ред.) ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала, наземные роботизированные платформы, которые можно использовать для доставки боекомплекта на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР. В партии отметили, что техника была собрана по просьбе председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. "Кроме этого, состоялась встреча с начальником штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенантом Денисом Ляминым, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей помощи для военнослужащих группировки", - добавили в ЕР.
https://ria.ru/20250206/svo-1997805630.html
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дмитрий медведев, единая россия, владимир якушев
Надежные люди, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Владимир Якушев
"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали технику военным "Центра"

"ЕР" и фонд "Наша правда" передали технику военным группировки "Центр"

© Фото : Единая Россия"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали технику военным группировки войск "Центр"
Единая Россия и фонд Наша Правда передали технику военным группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Единая Россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали военным группировки "Центр" ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала и наземные роботизированные платформы, сообщили в партии.
"Секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии ("Единая Россия" - ред.) Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев передали военнослужащим группировки войск ("Центр" - ред.) ночные и дневные беспилотные летательные аппараты коптерного типа, усилители сигнала, наземные роботизированные платформы, которые можно использовать для доставки боекомплекта на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР.
В партии отметили, что техника была собрана по просьбе председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.
"Кроме этого, состоялась встреча с начальником штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенантом Денисом Ляминым, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей помощи для военнослужащих группировки", - добавили в ЕР.
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