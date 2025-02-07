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Биография Петра Струве

Биография Петра Струве - РИА Новости, 07.02.2025

Биография Петра Струве

Российский общественно-политический деятель, философ и публицист Петр Бернгардович Струве родился 7 февраля (26 января по старому стилю) 1870 года в Перми в... РИА Новости, 07.02.2025

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Российский общественно-политический деятель, философ и публицист Петр Бернгардович Струве родился 7 февраля (26 января по старому стилю) 1870 года в Перми в дворянской семье немецкого происхождения.Отец – Бернгард Струве – был губернатором Перми, мать – баронесса Анна Розен. Дед – Василий Струве – основоположник династии астрономов.В 1882 году семья переехала в Санкт-Петербург.В 1889 году Петр Струве окончил старейшее заведение столицы – Третью Петербургскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1890 году перевелся на юридический факультет. Во время учебы организовал марксистский кружок. В 1892 году начал учиться в университете в Граце (Австро-Венгрия, ныне – Австрия). Через год, вернувшись в Санкт-Петербург, подал прошение об увольнении из числа студентов. В 1895 году, сдав экзамены экстерном, получил диплом юридического факультета Петербургского университета. В 1913 году там же защитил магистерскую, а в 1917 году в Киевском университете – докторскую диссертации. В перерыве между учебой служил библиотекарем в Министерстве финансов.В 1890-е годы Струве был одним из главных идеологов марксизма в период его борьбы с народничеством, одним из лидеров "легального марксизма" в России. Не принимая радикально-революционную сторону учения Карла Маркса и отстаивая эволюционный путь развития общества, Струве противопоставлял объективный подход марксизма к социальному развитию народничества.В 1894 году впервые был арестован по подозрению в связях с группой народовольцев, но вскоре оправдан и освобожден.В августе того же года выпустил свою первую книгу – "Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России", в которой анализировал причины экономических проблем русской деревни. Это было первое в стране легальное издание марксистского толка. Тираж был полностью раскуплен за несколько дней.В 1895 году, после прихода к власти императора Николая II, в ответ на его отказ от проведения реформ Струве распространил анонимное "Открытое письмо Николаю II".Участвовал в конгрессе II-го Интернационала в Лондоне в 1896 году.Был редактором в марксистских журналах "Начало", "Новое слово", "Искра".Струве – автор "Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии", подготовленный для I съезда РСДРП 1898 года.В 1899 году в Германии на немецком языке был издан его труд "Марксова теория социального развития". В нем публицист критиковал тезисы Маркса и доказывал, что пролетариат не может построить социалистическое общество.К началу XX века Струве постепенно отошел от идей марксизма.В 1901 году он опубликовал статью "В чем же истинный национализм?", которая, по мнению историков, "является одной из наиболее амбициозных попыток за всю историю российской политической мысли разработать последовательную доктрину национально-демократического либерализма". В том же году он был арестован за участие в демонстрации в поддержку студенческих волнений в Санкт-Петербурге, сослан в Тверь, где сблизился с лидерами земского движения.В 1901-1905 годы Струве проживал за границей. В 1902-1905 годы, перейдя на позиции либерализма, издавал журнал "Освобождение", был одним из создателей Союза освобождения и Конституционно-демократической партии (член ее ЦК), призывал к построению правового государства на конституционной основе и отказу от террора.В 1905 году, после амнистии и возвращения на родину, преподавал в Петербургском политехническом институте, где был приват-доцентом, экстраординарным профессором.Также являлся профессором Петербургских высших женских курсов.В период 1906-1918 годов был редактором журнала "Русская мысль".В 1907 году Струве получил чин статского советника и стал депутатом II Государственной думы.В 1915 году, в годы Первой мировой войны (1914-1918), он был назначен руководителем Особого межведомственного комитета по ограничению снабжения и торговли неприятеля. Параллельно Струве занимался наукой, вошел в Комиссию по изучению естественных производительных сил, которую возглавлял академик Владимир Вернадский.С 1916 года – почетный доктор Кембриджского университета.В апреле-мае 1917 года руководил экономическим департаментом МИД России, участвовал в создании "Лиги русской культуры", в октябре-ноябре был членом Предпарламента (Временный совет Российской республики).15 мая 1917 года избран ординарным академиком Академии наук по отделению исторических наук и филологии.Октябрьскую революцию 1917 года Петр Струве не принял, видя в ней "национальное банкротство и мировой позор". На Дону участвовал в создании Добровольческой армии Юга России. Зимой 1918 года он уехал в Царицын (ныне Волгоград), а оттуда в Москву, где жил в тайне от разыскивающих его большевиков. В мае того же года он вступил в антибольшевистскую организацию "Национальный центр". Однако из-за "красного террора", который начался после покушения на Владимира Ленина, Струве покинул Москву, ездил по России, затем перебрался в Финляндию, а оттуда – в Лондон и Париж.За границей Струве пробыл около года. Там он продолжил антибольшевистскую деятельность вместе с Комитетом освобождения России, поддерживал связь с белыми генералами Александром Колчаком и Антоном Деникиным.В начале октября 1919 года Струве вернулся на родину и поселился в Ростове-на-Дону. Руководил изданием газеты "Великая Россия", участвовал в работе "Особого совещания" – органа управления антибольшевистских сил на юге России под началом Деникина.В 1920 году занял пост министра иностранных дел в правительстве генерала Петра Врангеля. Эвакуация белых войск из Крыма застала Струве в Париже, где он вел переговоры о помощи правительству Юга России. С осени 1920 года вновь оказался в эмиграции. Жил в Париже, Берлине, Белграде, Варшаве и Праге. Был идеологом продолжения борьбы с Советской властью. Занимался организацией белоэмигрантских съездов и поддержанием деятельности эмигрантских союзов и объединений.В 1920-1930-е годы Струве много занимался политической публицистикой и газетно-редакторской работой. Возобновил издание "Русской мысли", она выходила в Софии, Праге, Берлине и Париже до 1926 года.С 1922 по 1925 годы – профессор Русского юридического факультета под протекторатом пражского Карлова университета.В 1925 году стал главным редактором парижской газеты "Возрождение", которую стремился сделать либерально-консервативным изданием.К 1928 году Струве окончательно отошел от политики, занимался научной и издательской деятельностью. Был членом Русского исторического общества в Праге, но жил в Белграде.В 1928-1940 годы – профессор Русского научного института в Белграде, преподавал социологию. С 1931 года возглавлял Союз русских писателей и журналистов.В годы Второй Мировой войны (1939-1945) Струве поддержал борьбу с Германией, однако не отказался от идеи послевоенного свержения большевизма.В 1941 году, после оккупации Югославии немецкими войсками, Струве был арестован по доносу как "друга Ленина", но через три месяца освобожден.Скончался 26 февраля 1944 года в Париже, куда переехал с женой Ниной. Похоронен на православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).Струве признан одним из наиболее выдающих представителей русской интеллектуальной культуры рубежа XIX-XX веков. Его глубокому анализу подверглась вся политическая история России. В эмиграции стал автором большого числа литературоведческих произведений, посвященных классической и современной русской литературе.Основные труды: "Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России" (1894); "Интеллигенция и революция" (1909); "Размышления о русской революции" (1909); "Крепостное хозяйство: Исследование по экономической истории России" (1913); "Хозяйство и цена" (1916). В последние годы жизни работал над сочинениями "Система критической философии" и "Социально-экономическая история России", оставшимися незаконченными. Струве также считается специалистом в области экономической истории России, крепостного и крестьянского хозяйства, специалистом в области аграрных отношений. Помимо истории он занимался философией, религиоведением, политэкономией, правом. Его идеи развития России продолжают находить отклик у мыслителей современности.С 1896 года Струве был женат на Нине Герд, учительнице рабочей воскресно-вечерней школы, дочери видного педагога, одного из основоположников методики преподавания естествознания Александра Герда. В семье родились пятеро сыновей. Средний сын – Константин Струве – стал религиозным деятелем русской эмиграции, публицистом и издателем, архимандритом Русской православной церкви Саввой (1990-1949). В 1995 году на доме в Перми, где родился Струве, установлена мемориальная доска.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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